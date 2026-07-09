CC plantea que la caída del paro en la Isla se traduzca en mejores salarios y más calidad laboral

Coalición Canaria de Tenerife defendió este jueves la necesidad de aprovechar los buenos datos de empleo en la Isla para avanzar hacia un mercado laboral con mejores salarios, más estabilidad, mayor productividad y mejores condiciones para las personas trabajadoras.

Los nacionalistas abordaron estos retos durante la cuarta jornada del proyecto Tenerife Te Necesita, celebrada junto a representantes de UGT-Canarias. El encuentro sirvió para analizar la evolución del empleo, la mejora de las condiciones laborales, la fiscalidad de las rentas del trabajo, la prevención del absentismo y los principales desafíos económicos y sociales de Canarias.

En la reunión participaron el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro Ramos; el secretario general de UGT Servicios Públicos Canarias, Francisco Bautista Yanes; el secretario general de UGT Unión Insular Tenerife, Marco Antonio Álvarez González; el secretario de Estrategia Política de CC de Tenerife y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; y el consejero insular de Recursos Humanos, Juanma Santana.

Un reto ante los datos positivos

Cabello afirmó que “los datos demuestran que Tenerife y Canarias avanzan”, aunque advirtió de que el siguiente reto debe ser que el crecimiento económico “se transforme en mejores salarios, más estabilidad, mayor productividad y más bienestar”. “El reto no es únicamente crear empleo, sino crear mejor empleo”, señaló.

CC destacó que Tenerife cerró junio con 61.707 personas desempleadas, la cifra más baja de los últimos 18 años, con 3.028 parados menos que hace un año. Además, desde julio de 2023 el desempleo se ha reducido en 12.597 personas, un 17%. En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro ha pasado de superar el 36% en 2023 al 13%.

UGT valoró la apertura de espacios de diálogo con las instituciones y puso el acento en problemas como la vivienda, la movilidad, el empleo y los servicios públicos. Manuel Navarro Ramos advirtió de que las dificultades para acceder a una vivienda digna condicionan la vida de miles de trabajadores y defendió medidas coordinadas entre administraciones y agentes sociales.

CC anunció que continuará el proyecto 'Tenerife Te Necesita' con nuevos encuentros sectoriales y territoriales.