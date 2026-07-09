El cantante puertorriqueño Tito El Bambino actúa este viernes en Güímar

Tito El Bambino sigue sumando escenarios alrededor del mundo. Después de más de dos décadas llevando la música urbana latina por todo el mundo, el artista puertorriqueño regresa a Europa para reencontrarse con un público que ha acompañado su carrera desde sus inicios.

Tras el estreno de su gira en Sevilla el pasado 4 de julio, el cantante recala ahora en Tenerife, donde ofrecerá este viernes 10 un concierto en la plaza de San Pedro de Güímar, organizado por el Ayuntamiento dentro del programa de actos de las Fiestas Patronales de San Pedro.

El espectáculo, en el que el artista ofrecerá un repertorio con los grandes éxitos que le han dado gran proyección internacional, junto a las nuevas canciones que estrena en esta gira, comenzará a las 22:00 horas, una vez finalizado el partido de la selección española de fútbol en el Mundial 2026.

Carrera exitosa

Entre los numerosos galardones recibidos, el artista cuenta en su palmarés con un Premio Grammy Latino y ha sido reconocido por organizaciones como Billboard de la Música Latina, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud.

El cantante continuará su periplo el 11 de julio en Fuerteventura, el 12 de julio en Milán (Italia) y culminará esta gira el 17 de julio en Torremolinos (Málaga).

Tito El Bambino durante una actuación. / E. D.

"Europa ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Aquí siempre encuentro un público que canta cada canción con la misma pasión con la que fueron creadas. Volver es reencontrarme con miles de personas que han sido parte de mi historia durante tantos años", confiesa Tito El Bambino.

Su regreso a Europa llega en un momento especialmente significativo para el intérprete. El pasado 4 de junio, Tito El Bambino fue reconocido por su trayectoria durante los Premios Tu Música Urbano Mix 2026, un homenaje que celebró más de veinte años de aportaciones a la evolución del género urbano y el impacto que su música continúa teniendo dentro y fuera de Puerto Rico.

A ese reconocimiento se suma la gran acogida de La Gente del Patrón, su más reciente producción discográfica, “un álbum que refleja su madurez artística y reafirma su capacidad para seguir evolucionando sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los artistas más respetados de la música latina”, afirma Navarro.

Tito El Bambino con la bandera de España. / E. D.

Con una carrera que ha trascendido generaciones, el artista ha construido un repertorio que forma parte de la historia de la música en español. Canciones como Caile, Siente el Boom, El Amor, Mi Cama Huele a Ti, Llueve el Amor, Sol, Playa y Arena y A Que No Te Atreves siguen formando parte de la banda sonora de millones de personas y continúan sonando en escenarios de todo el mundo.

En palabras del productor de DN7, "cada presentación de esta gira representa mucho más que un concierto: es el encuentro entre un artista que ha sabido mantenerse vigente y un público que ha hecho de sus canciones parte de su propia historia". "Europa vuelve a abrirle sus puertas a El Patrón, confirmando que la música que nace desde el corazón no conoce fronteras ni generaciones", señala Navarro.