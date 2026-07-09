El Cabildo reconoce a los profesionales de la cocina tinerfeña que tomaron parte en el evento ‘100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía’ de Basque Culinary Center

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, ha reconocido esta tarde a los profesionales de la gastronomía tinerfeña que tomaron parte en el evento 100 Jóvenes Talentos de Basque Culinary Center celebrado hace unas semanas en la sede de la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas en San Sebastián-Donostia. Un encuentro en el que jóvenes del panorama gastronómico insular tuvieron la oportunidad de mostrar la excelencia de los productos locales y de sus correspondientes elaboraciones así como de participar en las actividades de networking con el resto de participantes.

La representación isleña estuvo integrada por jóvenes profesionales vinculados a distintos ámbitos de la gastronomía tinerfeña, desde la producción primaria y la elaboración artesanal hasta la cocina de autor. Entre ellos se encontraban Jorge Méndez, de Bodegas Viñátigo, quinta generación de viticultores de su familia y segunda al frente del proyecto de la bodega; Joel González, de Quesería Ayojo, iniciativa que ha impulsado junto a su hermano dando continuidad a la ganadería caprina familiar; y Rubén y Bryan Medina, de Panadería y Pastelería Zulay, que mantienen vivo el legado familiar iniciado en 1937.

En el ámbito culinario participaron tres chefs que representan el presente y el futuro de la cocina de la isla: Guillermo Santos, del restaurante Taste 1973, ubicado en el Hotel Villa Cortés y dirigido por el chef Diego Schattenhofer; Xabi Luis Boya, del restaurante Secreto de Chimiche, vencedor del XX Campeonato de Canarias de Cocina GastroCanarias 2026 y con una propuesta centrada en los tubérculos; y Rafael de León, del restaurante El Cenador, en el Iberostar Grand Hotel El Mirador, con una cocina estrechamente vinculada al producto local y a la identidad canaria. La participación estuvo coordinada por el chef y asesor gastronómico Juan Carlos Clemente, referente y embajador de la gastronomía canaria.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, afirma que “eventos como ‘100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía’ permiten mostrar al conjunto del sector nacional el extraordinario momento que vive la gastronomía de Tenerife, gracias al talento, la creatividad y el compromiso de nuestros profesionales y productores. La isla cuenta hoy con una propuesta gastronómica sólida, auténtica y cada vez más reconocida dentro y fuera de Canarias”. “El trabajo conjunto entre Turismo de Tenerife, el sector primario, la restauración y entidades de prestigio como Basque Culinary Center está permitiendo consolidar una estrategia de largo recorrido que genera oportunidades, impulsa el talento local y fortalece la competitividad de Tenerife como destino turístico diferenciado”, concluye Afonso.

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “el reconocimiento que están obteniendo los jóvenes profesionales de la isla confirma el excelente momento que vive la gastronomía tinerfeña. Su creatividad, compromiso y capacidad para reinterpretar nuestros productos y tradiciones están contribuyendo a reforzar la identidad gastronómica de Tenerife y a posicionarla como un referente de calidad e innovación”.

Melwani destaca que “desde Turismo de Tenerife seguimos trabajando para crear espacios que impulsen el desarrollo de este talento, favorezcan su proyección y les permitan conectar con otros profesionales y oportunidades dentro y fuera de la isla. Contamos con una generación que entiende la gastronomía como una herramienta para poner en valor el territorio, el producto local y la sostenibilidad”.

“Cada éxito de estos jóvenes es también un impulso para el conjunto del destino. Su trabajo enriquece la experiencia de quienes nos visitan, fortalece el tejido gastronómico local y demuestra que la excelencia nace del equilibrio entre tradición, innovación y respeto por nuestras raíces, concluye la CEO de Turismo de Tenerife.

Propuesta de Tenerife

La muestra de productos de Tenerife en el evento reunió vinos, panes artesanos, aceites, mantequillas, almogrote y una selección de quesos semicurados con distintos matices, acompañados de productos tradicionales como gofio, miel y mermeladas. La propuesta puso en valor la diversidad y calidad de la despensa insular, con referencias al cereal, la leche de cabra, los mojos y otros elementos representativos del recetario local.

La degustación se completó con elaboraciones saladas y dulces basadas en pescados, cochino negro, papas, batatas, ñames, plátano y otros productos de temporada, combinando técnicas actuales con sabores tradicionales. En conjunto, la propuesta reflejó la creatividad, la singularidad y el arraigo territorial de la gastronomía tinerfeña.

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La colaboración en 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía permitió a Tenerife vincularse a una iniciativa consolidada que impulsa el talento joven y la innovación en el sector. A través de su participación, la isla gana visibilidad en un entorno de gran proyección mediática y fortalece su posicionamiento ante una comunidad de profesionales, referentes y agentes clave de la gastronomía nacional. En este marco, el espacio propio de Tenerife en el evento ha ofrecido a los asistentes una experiencia alrededor del territorio, el origen y la calidad de la materia prima local, lo que reforzará la imagen de la isla como destino gastronómico de referencia y estrechando su vínculo con las nuevas generaciones del sector.