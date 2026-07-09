Tenerife abre una nueva área gratuita para caravanas en el punto limpio de Arona

El Cabildo de Tenerife pone en funcionamiento una nueva área gratuita para caravanas en el punto limpio de Arona, la segunda instalación de estas características que entra en servicio en el municipio tras la reciente apertura del espacio habilitado en el Centro Logístico de Malpaso.

La actuación, impulsada por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, está diseñada específicamente para facilitar a los usuarios de autocaravanas el vaciado de aguas negras y grises, así como el suministro de agua potable. El recinto cuenta también con tomas de electricidad para favorecer el mantenimiento de los vehículos.

Demanda histórica de los caravanistas

El objetivo del Cabildo es dar respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de caravanistas, con las que la corporación insular ha trabajado para definir los servicios necesarios y ubicar enclaves autorizados en los que concentrar este tipo de operaciones. La medida pretende evitar que los vertidos se realicen de forma descontrolada en espacios no permitidos, muchos de ellos ubicados en zonas de alto valor medioambiental.

La nueva instalación forma parte de una estrategia más amplia del área insular de Residuos para adaptar progresivamente la red de puntos limpios al crecimiento del sector de las autocaravanas en Tenerife. El Cabildo considera que este tipo de pequeñas actuaciones permite mejorar la gestión de residuos, reforzar la sostenibilidad y ofrecer una solución ordenada a una actividad que ha ganado presencia en la Isla durante los últimos años.

Modelo para el resto de puntos limpios

La previsión de la corporación es extender este modelo al resto de puntos limpios de Tenerife. Los dos primeros espacios ya están operativos en Arona y el siguiente paso será el punto limpio de Jagua, en Santa Cruz de Tenerife, donde responsables insulares han realizado recientemente una visita junto a colectivos de caravanistas para planificar las necesidades de la futura área.

Un momento de la visita al nuevo punto ecológico de Arona de la consejera Blanca Pérez / E.D.

En todos los casos, el planteamiento del Cabildo pasa por habilitar zonas específicas para la evacuación de aguas negras y grises, además de puntos de suministro de agua potable. La intención es que el servicio mantenga su carácter gratuito conforme se vaya incorporando a nuevas infraestructuras de la red insular.

"Otro hito para la Isla"

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que la apertura del área de servicios en el punto limpio de Arona supone “otro hito más para la isla en materia de servicios especiales de titularidad pública”, al tratarse del segundo espacio habilitado específicamente para la evacuación, limpieza y repostaje de caravanas de forma gratuita.

Pérez subrayó que con esta medida el Cabildo reafirma su compromiso con la sostenibilidad y con la protección de los espacios de mayor valor ambiental, al ofrecer alternativas reguladas para evitar vertidos de depósitos en lugares no autorizados.

Vertido "seguro y controlado"

Por su parte, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, explicó que la instalación ha sido diseñada para que los usuarios puedan verter aguas negras y grises “en un punto autorizado de forma segura y controlada”. Añadió que, además del vaciado de depósitos, el recinto dispone de tomas de agua y electricidad para facilitar el mantenimiento completo de las caravanas.

Molowny señaló que la intención del área técnica es que los dos puntos ya operativos en Arona sirvan de modelo para el resto de la red insular. También confirmó que el Cabildo espera incorporar estos servicios de forma progresiva a otros puntos limpios de Tenerife, manteniendo la gratuidad.

El punto limpio de Arona y el integrado en el Centro Logístico del municipio abren los lunes de 8.00 a 16.00 horas; de martes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas; los sábados, de 9.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.