Banderas en las playas de Tenerife: qué significa cada color y cuándo no debes bañarte

Ir a la playa no consiste solo en elegir sitio para poner la toalla. Antes de meterse en el agua, conviene mirar siempre el color de la bandera de advertencia y atender las indicaciones del personal de salvamento. Estas señales informan sobre el estado del mar y ayudan a prevenir accidentes, especialmente en días de oleaje, corrientes o cambios bruscos en las condiciones de baño.

Las banderas son una herramienta básica de seguridad en las zonas de baño. Su función es advertir a los usuarios de si el mar está apto para bañarse, si hay que hacerlo con precaución o si está prohibido entrar al agua. Aunque muchas personas las conocen, no siempre se respetan, y eso puede aumentar el riesgo de incidentes.

Bandera verde: baño permitido

La bandera verde indica que el baño está permitido y que el estado del mar es apto para los usuarios. También implica que no se han detectado residuos, contaminación en niveles nocivos ni presencia de medusas que obliguen a limitar el baño.

Aun así, bandera verde no significa ausencia total de riesgo. El mar puede cambiar en poco tiempo, por lo que siempre se recomienda mantener la vigilancia, no alejarse demasiado de la orilla y prestar atención a menores, personas mayores o bañistas con poca experiencia.

Bandera amarilla: baño con precaución

La bandera amarilla advierte de que el baño está permitido, pero con precaución. Puede colocarse por oleaje alto, corrientes peligrosas o situaciones que suponen un riesgo moderado para quienes entran al agua.

En estos casos, lo recomendable es bañarse cerca de la orilla, evitar zonas alejadas, no nadar solo y salir del agua si se nota cansancio, arrastre de corriente o dificultad para regresar. También conviene evitar juegos bruscos, colchonetas o elementos flotantes que puedan desplazar a los bañistas mar adentro.

Bandera roja: baño prohibido

La bandera roja significa que está prohibido bañarse. Se coloca cuando las condiciones de la playa suponen un peligro claro para la seguridad de las personas.

Entre las causas más habituales están las olas peligrosas, las fuertes corrientes, el mar muy agitado, la presencia de agua contaminada o la aparición de animales marinos peligrosos. Ignorar una bandera roja puede poner en riesgo no solo a quien entra al agua, sino también a los socorristas y equipos de emergencia que tendrían que intervenir en caso de rescate.

La bandera roja significa que está prohibido el baño / Canarias Saludable

Bandera negra: playa cerrada

La bandera negra indica una situació de riesgo extremo o el cierre de la playa. Puede colocarse cuando las condicones del mar, la contaminación, daños en la zona de baño u otros factores hacen que no sea seguro permanecer en ese espacio.

En estos casos no solo está prohibido bañarse, sino que puede limitarse el acceso a la playa o a determinadas zonas. Siempre hay que seguir las instrucciones del personal de seguridad y de las autoridades.

Bandera de medusas: presencia de organismos marinos

Algunas playas utilizan una bandera específica para advertir de la presencia de medusas u otros organismos marinos que pueden causar picaduras. Según el municipio, puede ser una bandera blanca, morada o una señal con el dibujo de una medusa.

Cuando aparezca esta señal, conviene evitar el baño o extremar la precaución, especialmente en el caso de niños, personas alérgicas o bañistas con piel sensible. Si se produce una picadura, lo recomendable es acudir al puesto de socorro y no frotar la zona afectada.

Bandera azul: calidad de la playa, no permiso de baño

La bandera azul no debe confundirse con las banderas de seguridad. Este distintivo reconoce la calidad ambiental, los servicios, la gestión y la accesibilidad de una playa, pero no indica por sí mismo que el baño sea seguro en un momento concreto.

Una playa puede tener bandera azul y, al mismo tiempo, bandera amarilla o roja ese día si el mar presenta oleaje, corrientes o cualquier otro riesgo. Por eso, antes de bañarse hay que mirar siempre la bandera de seguridad colocada por el servicio de salvamento.

Bandera Azul en una imagen de archivo / La Provincia

Bandera a cuadros: zona para deportes náuticos

La bandera a cuadros blancos y negros suele señalar zonas reservadas para surf, tablas, embarcaciones u otros deportes náuticos. No es una zona recomendada para el baño.

Estas áreas se delimitan para evitar accidentes entre bañistas y usuarios de actividades acuáticas. Lo más seguro es bañarse únicamente en las zonas habilitadas para ello y respetar los canales de entrada y salida de embarcaciones.

Bandera roja con símbolo negro: peligro por corrientes o canales de succión

La bandera roja con un símbolo negro indica que el baño está prohibido por la existencia de un riesgo especialmente peligroso en el agua, como pozos, canales de succión o corrientes de arrastre. Estas situaciones pueden generarse por cambios en el fondo marino, rotura de bancos de arena o movimientos del oleaje que crean zonas capaces de arrastrar al bañista mar adentro.

Aunque pueda confundirse con la bandera roja convencional, esta señal refuerza la advertencia de peligro y exige no entrar al agua bajo ningún concepto. En caso de verla en una playa, hay que permanecer fuera del mar y seguir siempre las indicaciones del personal de salvamento.

Bandera roja con un punto negro en Playa Jardín, Tenerife / Arturo Jiménez

Los socorristas tienen la última palabra

Además de observar las banderas, es fundamental seguir las instrucciones del personal de salvamento. Los socorristas conocen las condiciones de la playa, las corrientes, las zonas más peligrosas y los cambios que pueden producirse durante la jornada.

Si un socorrista pide salir del agua, no entrar en una zona concreta o evitar determinadas prácticas, hay que obedecer. Sus indicaciones no son recomendaciones opcionales, sino medidas de prevención para evitar accidentes.

Consejos básicos antes de bañarse

Antes de entrar al mar, conviene dedicar unos segundos a observar el entorno. Hay que comprobar el color de la bandera, fijarse en el oleaje, localizar el puesto de socorro y evitar el baño en zonas sin vigilancia si las condiciones no son claras.

También es importante no bañarse justo después de una comida copiosa, evitar entrar al agua si se ha consumido alcohol, mantenerse hidratado y protegerse del sol. En el caso de los menores, la vigilancia debe ser constante, incluso cuando el mar parece tranquilo.

El mar forma parte del atractivo de las playas, pero también exige respeto. Mirar la bandera, hacer caso a los socorristas y actuar con prudencia puede marcar la diferencia entre una jornada tranquila y una situación de riesgo.