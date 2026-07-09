La Aemet prevé que Tenerife tendrá este viernes menos calor y más nubes

Tenerife afrontará este viernes una jornada menos calurosa que las anteriores, aunque todavía con ambiente plenamente veraniego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un descenso de temperaturas, más evidente en las zonas de interior, y un aumento de la nubosidad en distintas vertientes de la Isla.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 22 y los 28 grados. En las costas, las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso, mientras que en zonas de interior la bajada podrá ser moderada a notable, especialmente en las máximas.

El cambio térmico llegará acompañado de viento del norte, con intervalos fuertes en algunos puntos expuestos. La Aemet advierte de que en la vertiente sur del macizo de Anaga no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

Nubes y lloviznas en el norte

La previsión apunta a intervalos nubosos en el norte de Tenerife, con algunas lloviznas ocasionales, especialmente en el nordeste, a primeras y últimas horas del día. Durante las horas centrales se abrirán amplios claros.

En el oeste y el sur también habrá intervalos nubosos, aunque con predominio de cielos más cubiertos en las horas centrales. En el resto de la Isla, el cielo estará poco nuboso o despejado.

Esta situación responde al regreso de un tiempo más condicionado por los alisios, que suelen favorecer nubosidad baja en las vertientes norte y un ambiente más suave que en zonas expuestas al sur o alejadas de esa influencia.

Viento fuerte en cumbres centrales

Uno de los elementos más destacados de la previsión será el viento. En general, soplará moderado del norte, aunque con intervalos de fuerte en la vertiente sur de Anaga.

En las cumbres centrales de Tenerife, la Aemet prevé viento fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad del día. Por la tarde tenderá a disminuir a moderado.

La recomendación en zonas altas es extremar la precaución, especialmente en carreteras expuestas, miradores, senderos y áreas donde las rachas puedan dificultar la conducción o las actividades al aire libre.

Gran Canaria seguirá con valores altos

Aunque la tendencia general será de descenso térmico, Gran Canaria seguirá registrando algunos de los valores más elevados del Archipiélago. La previsión contempla máximas de hasta 34 grados en determinados puntos, pese a que en el norte de la Isla habrá intervalos nubosos y posibles lloviznas a primeras y últimas horas.

En las costas grancanarias las temperaturas cambiarán poco, pero en el interior el descenso podrá ser moderado a notable. Aun así, se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías del sur y oeste.

El viento del norte será moderado, con intervalos fuertes en el este y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.

El tiempo en el resto de Canarias

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos y algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas. Durante las horas centrales se abrirán claros. En ambas islas no se descarta alcanzar localmente los 30 grados en zonas del interior y del sur. En Fuerteventura, el viento será más intenso al sur de Jandía.

En La Gomera, el norte tendrá intervalos nubosos y posibles lloviznas, con claros durante el día. Las temperaturas bajarán en el interior y el viento soplará con intervalos fuertes en el este y noroeste.

En La Palma, habrá intervalos nubosos en general, con algunas lloviznas ocasionales, especialmente en medianías. Las zonas altas quedarán poco nubosas y las temperaturas bajarán de forma más clara en el interior.

En El Hierro, el norte tendrá cielos nubosos a primeras y últimas horas, con claros en las horas centrales. El viento del nordeste podrá soplar fuerte en el este y extremo oeste durante la primera mitad del día.

Mar con marejada y fuerte marejada

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada y localmente fuerte marejada. En las costas oeste, sur o suroeste de las islas, el viento será variable flojo, con brisas y mar rizada.

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La jornada dejará en Tenerife una sensación más suave que en los días de calor más intenso, pero con varios factores a tener en cuenta: nubosidad en el norte, posibles lloviznas, viento fuerte en zonas expuestas y temperaturas que, aunque bajan, seguirán siendo propias del verano.