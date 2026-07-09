La Aemet prevé que el calor de una tregua a Tenerife: la Isla amanece sin calima y con viento fuerte en zonas expuestas

Tenerife amanece este jueves con un tiempo más suave que en jornadas anteriores, aunque el calor no desaparece del todo. La Aemet prevé temperaturas en descenso, cielo despejado en general y calima ligera en altura en retirada.

La bajada térmica será más evidente en zonas altas, donde podrá ser notable. En las costas del norte y del sur, el descenso será más ligero. Pese a esa mejora, los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en amplias zonas de medianías, especialmente en las vertientes sur y oeste.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión marca una mínima de 21 grados y una máxima de 28, valores más contenidos que los registrados durante el episodio de calor de los últimos días.

Nubes bajas en el norte

El cielo estará despejado en la mayor parte de Tenerife, aunque se esperan intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte. Esa nubosidad también podrá aparecer a últimas horas del día por debajo de los 600-700 metros.

La calima seguirá presente en altura durante parte de la jornada, pero irá retirándose. Esto permitirá una mejora progresiva de la visibilidad, especialmente a medida que avance el día.

Las medianías seguirán siendo las zonas más cálidas

Las áreas donde más se notará el calor serán las medianías del sur y oeste, donde se podrán alcanzar los 30 grados. En el litoral norte, el ambiente será más fresco gracias a la nubosidad baja y al viento de componente norte.

En zonas altas, la caída de las temperaturas será más marcada, aunque el viento será un factor a tener en cuenta durante la segunda mitad del día.

Rachas fuertes en Anaga y cumbres

El viento soplará moderado de componente norte. A partir de la tarde se esperan intervalos fuertes en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

En las cumbres centrales, el viento será moderado a fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. En las costas del norte y oeste predominarán las brisas.

Gran Canaria, bajo aviso amarillo por calor

El episodio más relevante del Archipiélago se concentrará hoy en Gran Canaria, donde la Aemet ha activado aviso amarillo en el este, sur y oeste por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 34 grados.

El aviso afectará especialmente a zonas situadas entre los 600 y 900 metros, con mayor incidencia en la cuenca de Tirajana. También podrán registrarse mínimas por encima de los 25 grados en las áreas de mayor afectación.

Temperaturas en descenso en el resto de islas

En Lanzarote, las máximas bajarán, sobre todo en el interior, aunque podrán alcanzarse los 30 grados en zonas del sur. En Fuerteventura, el sureste podrá llegar a 30-32 grados, con viento moderado del norte e intervalos fuertes al sur de Jandía.

En La Gomera, las medianías del sur y oeste podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados, con viento fuerte en el este y noroeste. En La Palma, se esperan 30 grados en zonas de interior y medianías, salvo en el nordeste. En El Hierro, el interior sur podrá superar localmente los 30 grados, con intervalos fuertes de viento en el este y extremo oeste.

Precaución en el mar

En el mar, la previsión apunta a viento del norte o nordeste de fuerza 5, que podrá arreciar a 6 mar adentro al avanzar la tarde. Habrá marejada aumentando a fuerte marejada en zonas del oeste y sureste. En las costas sur y suroeste se espera viento variable flojo, brisas y mar rizada o marejadilla.

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Aunque Tenerife queda lejos del aviso amarillo por calor activo en Gran Canaria, la jornada exige prudencia. La recomendación sigue siendo hidratarse bien, evitar esfuerzos físicos en las horas centrales y prestar atención al viento en cumbres, zonas expuestas y áreas próximas a Anaga.