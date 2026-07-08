Vuelve Altavista, el refugio de montaña más alto del país

Tenerife recupera el refugio de Altavista, el recurso de montaña más alto del país, ubicado a más de 3.200 metros y antesala de la subida al pico del Teide. La reapertura tendrá lugar el día 20 para quienes hagan su reserva en la plataforma habilitada en redes a partir de este jueves.

Altavista lleva cerrado casi siete años, desde noviembre de 2019, y su reapertura se ha anunciado en varias ocasiones, aunque sin concretar fecha como ahora. De hecho, la idea era llevar a cabo una excursión previa este sábado, encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que queda aplazada al día 17 al estar la isla en alerta por el calor.

Un referente en la alta montaña nacional y europea con 130 años de historia y capacidad para 49 personas. Las tarifas van de los 29 euros para residentes a los 71 del público en general, pasando por los 56,8 que deben abonar los montañeros federados.

Habrá ampliación