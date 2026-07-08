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Última hora sobre el calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria
La isla está en aviso amarillo por altas temperaturas y el Gobierno canario ha declarado la situación de alerta
El calor está tocando de lleno a Tenerife, con temperaturas que rozan los 40 grados. Una situación que se repite en el resto del archipiélago. De hecho, el Gobierno canario ha activado la alerta por altas temperaturas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos amarillos y naranja según la zona.
Conoce cómo es la situación del tiempo en directo, la última hora de las alertas y avisos, y la previsión diaria en el archipiélago. El fuerte calor se mantiene este miércoles con registros cercanos a los 40º en Canarias.
Raúl Robledo
El calor aprieta este miércoles en Tenerife: el termómetro llegará a rozar los 37 grados
Tenerife vive este miércoles una jornada de calor intenso, cielos despejados y calima ligera en altura. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología señala que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, pero volverán a situarse en valores elevados en buena parte de la Isla.
Los termómetros alcanzarán o superarán los 30-32 grados de forma generalizada, salvo en el litoral norte, donde el ambiente será más moderado por la presencia de intervalos nubosos matinales y por la influencia del viento de componente norte.
Las áreas más calurosas estarán en las medianías del oeste, sur y este de Tenerife, donde se esperan 34 grados y no se descartan picos puntuales de 37 grados. La Aemet tampoco excluye que la capital tinerfeña pueda notar ese calor, aunque la previsión para Santa Cruz de Tenerife sitúa la jornada entre los 23 y los 32 grados.
Verónica Pavés
Recta final al calor: Canarias afrontará este miércoles otra jornada asfixiante con máximas de 40 grados
El calor no está listo para abandonar Canarias. Después de una jornada asfixiante en todo el Archipiélago, con máximas que han alcanzado los 39 grados, las Islas vivirán una réplica muy similar este miércoles. Entre alertas y avisos, mañana el Archipiélago afronta la recta final de este episodio con los termómetros aún cerca de los 40 grados, con una ligera capa de calima que emborronará los cielos y el predominio de un aire caliente que corta la respiración.
El intenso calor se ha cebado con dos puntos concretos de Canarias: las cumbres y sur de Gran Canaria y con la zona metropolitana de Tenerife. En esta zona, de hecho, las temperaturas empezaron a subir tanto durante este martes que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tuvo que cambiar su nivel de aviso por peligro meteorológico de amarillo a naranja.
Raúl Robledo
Tenerife afronta este miércoles otro día de calor y la Aemet prevé máximas de hasta 37 grados
La Aemet prevé cielos despejados en la Isla, con temperaturas por encima de los 30 grados en buena parte del territorio y noches cálidas en medianías del sur, oeste y este.
Consejos del 112 por las altas temperaturas
Efe
La ola de calor abrasa a toda España y eleva a rojo el riesgo en 3 comunidades autónomas
La sofocante ola de calor continúa este martes y mantiene a toda España bajo avisos por altas temperaturas, con nivel rojo -peligro extremo- en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana por valores entre 42-43 grados, e incluso 44 grados, y otras nueve comunidades en naranja, donde las máximas alcanzarán o superarán los 40 grados.
Efe
Junio de 2026 fue el segundo más cálido y el tercero más seco desde 1961, según la Aemet
El pasado mes de junio fue el segundo más cálido y el tercero más seco de la serie histórica peninsular que comenzó en 1961, sólo por detrás de junio de 2025 en cuanto a temperatura, según el avance climático publicado este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La temperatura media del mes en la España peninsular fue de 23,3 ºC, un registro 3,2 ºC por encima del promedio del período de referencia entre 1991 y 2020, lo que le dio un carácter "extremadamente cálido".
En el caso de Baleares, la media fue de 2,4 ºC, con un promedio 2,2 ºC más elevado, por lo que se considera un junio "muy cálido", mientras que en Canarias la temperatura media fue de 20,5 ºC, por lo que la anomalía se limitó a 0,6 ºC por encima de lo habitual y por tanto se considera "cálido".
Fernando Álvarez
Así puedes bajar diez grados la temperatura del coche en 30 segundos sin usar el aire acondicionado
Este truco japonés permite expulsar el calor acumulado en el habitáculo de forma manual y sin necesidad de arrancar el motor.
El Día
Tenerife prohíbe la estancia en áreas recreativas y zonas de acampada ante el riesgo de incendio
El Cabildo aumenta a grado 2 las medidas preventivas, que estarán vigentes hasta el viernes.
Rafa Sardiña
Los cardiólogos alertan: las olas de calor aumentan el riesgo de infarto y arritmias
El calor extremo se ha convertido en una amenaza para la salud pública, superando en fallecimientos a los accidentes de tráfico en la última década.
Helena Ros
Muchos conductores lo desconocen: el sencillo truco con la llave del coche para combatir la ola de calor al volante en Tenerife
Tráfico recuerda a los conductores la importancia de extremar las precauciones ante las altas temperaturas.
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