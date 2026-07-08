Última hora sobre el calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria

El calor aprieta este miércoles en Tenerife: el termómetro llegará a rozar los 37 grados

Tenerife vive este miércoles una jornada de calor intenso, cielos despejados y calima ligera en altura. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología señala que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, pero volverán a situarse en valores elevados en buena parte de la Isla.

Los termómetros alcanzarán o superarán los 30-32 grados de forma generalizada, salvo en el litoral norte, donde el ambiente será más moderado por la presencia de intervalos nubosos matinales y por la influencia del viento de componente norte.

Las áreas más calurosas estarán en las medianías del oeste, sur y este de Tenerife, donde se esperan 34 grados y no se descartan picos puntuales de 37 grados. La Aemet tampoco excluye que la capital tinerfeña pueda notar ese calor, aunque la previsión para Santa Cruz de Tenerife sitúa la jornada entre los 23 y los 32 grados.