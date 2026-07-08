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Última hora sobre el calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria

La isla está en aviso amarillo por altas temperaturas y el Gobierno canario ha declarado la situación de alerta

España ya está inmersa en la primera ola de calor del verano, archivo.

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Atlas News / Arturo Jiménez

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Raúl Robledo

Y. Rodríguez

Elena Morales

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El calor está tocando de lleno a Tenerife, con temperaturas que rozan los 40 grados. Una situación que se repite en el resto del archipiélago. De hecho, el Gobierno canario ha activado la alerta por altas temperaturas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos amarillos y naranja según la zona.

Conoce cómo es la situación del tiempo en directo, la última hora de las alertas y avisos, y la previsión diaria en el archipiélago. El fuerte calor se mantiene este miércoles con registros cercanos a los 40º en Canarias.

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