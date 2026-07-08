Tenerife refuerza el mantenimiento del alumbrado de las carreteras insulares

El Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación el nuevo contrato para la explotación, conservación y mantenimiento del alumbrado público de las carreteras insulares. La actuación cuenta con un presupuesto inicial de 9,9 millones de euros, ampliable hasta 21 millones, y se distribuirá en tres anualidades.

El objetivo del contrato es garantizar el correcto funcionamiento de una infraestructura clave para la seguridad vial y la movilidad en la Isla. Según la Corporación insular, el servicio beneficiará a más de 100.000 conductores que utilizan diariamente la red de carreteras de Tenerife.

La licitación contempla el mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado gestionadas por el Cabildo e incorpora un modelo de trabajo basado en actuaciones preventivas y correctivas. Con ello, la institución busca reducir los tiempos de respuesta ante averías, mejorar la supervisión de la red y optimizar el consumo energético.

Dos zonas de actuación: norte y sur

El nuevo contrato se dividirá en dos lotes, correspondientes a las zonas norte y sur de la Isla. Esta organización permitirá una gestión más cercana y una respuesta más rápida ante incidencias ordinarias o situaciones de urgencia.

En el lote norte se incluyen vías como la TF-5, TF-11, TF-13, TF-31, el Túnel de Las Aguas, el enlace de la TF-42 y otras instalaciones asociadas.

En el lote sur, el servicio dará cobertura a carreteras como la TF-1, TF-2, TF-4, la Variante de Guaza y la Vía Exterior.

Inspecciones, guardias y reparación de averías

El documento técnico incluye un amplio catálogo de actuaciones. Entre ellas figuran las inspecciones periódicas de las instalaciones, la revisión de centros de mando, el control del encendido y apagado del alumbrado, la medición de los niveles de iluminación y el control energético.

También se prevén trabajos de limpieza de luminarias, vigilancia permanente, localización y reparación de averías, así como un servicio de guardia operativo las 24 horas del día durante todo el año.

El contrato establece además tiempos máximos de respuesta para las incidencias más graves. Las averías que puedan afectar a la seguridad vial o suponer un riesgo para las personas deberán repararse en un plazo inferior a 24 horas.

Mejora de la seguridad vial

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó que la seguridad de quienes circulan por las carreteras insulares es una prioridad para el Gobierno insular.

Dávila afirmó que este nuevo contrato permitirá disponer de un sistema de alumbrado “moderno, seguro y permanentemente supervisado”, con capacidad para responder con rapidez ante cualquier incidencia. La presidenta defendió que invertir en mantenimiento de infraestructuras supone invertir en prevención, eficiencia y calidad de vida.

El alumbrado de carreteras cumple una función esencial en la conducción nocturna, en enlaces, túneles, tramos urbanos, incorporaciones, glorietas y puntos de mayor intensidad de tráfico. Su mantenimiento reduce riesgos, mejora la visibilidad y contribuye a una circulación más segura.

Prevención frente a reparación

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, destacó que el contrato supondrá un “salto cualitativo” en la conservación del alumbrado de la red viaria insular.

Arteaga explicó que el modelo diseñado prioriza la prevención frente a la reparación puntual. Para ello, se incorporan revisiones periódicas, controles energéticos, inspecciones reglamentarias y vigilancia continua de las instalaciones.

La intención, según el área de Carreteras, es anticiparse a los problemas antes de que afecten a la seguridad de la circulación o generen interrupciones en el servicio.

Sustitución progresiva por tecnología LED

El contrato también contempla actuaciones específicas para mejorar la eficiencia energética. Entre ellas figura la sustitución progresiva de luminarias por tecnología LED, siempre que así lo determine la dirección del contrato y conforme a la normativa vigente.

Este cambio permitirá reducir el consumo eléctrico, mejorar el rendimiento de las instalaciones y avanzar hacia una red de alumbrado más sostenible. La modernización del sistema también puede facilitar una mejor gestión de los puntos de luz y una mayor durabilidad de los equipos.