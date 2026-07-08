Tenerife inyecta 1,6 millones más a la Ciudad de la Esperanza en La Matanza

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado una aportación de 1.654.000 euros para financiar las obras del Complejo Residencial Ciudad de Esperanza, ubicado en el municipio de La Matanza de Acentejo. La actuación, impulsada desde el área de Acción Social, está destinada a facilitar recursos residenciales para personas mayores y personas con discapacidad.

El proyecto está vinculado a financiación de la Unión Europea y ha requerido un incremento de la aportación insular debido al avanzado estado de ejecución de las obras. La financiación procede de una actuación específica de capital concedida al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, lo que permite sostener el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno.

Convivencia intergeneracional

La Ciudad de Esperanza se plantea como un complejo de carácter innovador, orientado a propiciar la convivencia intergeneracional y a favorecer la autonomía personal. El centro contará con servicios complementarios como economato, lavandería, integración de energías renovables y accesibilidad universal.

El proyecto tiene un presupuesto total de 4.450.000 euros, de los que dos millones se financiarán mediante esta operación de crédito. La previsión es que la actuación permita disponer de unas 70 plazas, con distintos niveles de atención en función de las necesidades de los usuarios, desde bajo hasta medio y alto requerimiento. El Cabildo prevé que las obras estén terminadas a mediados del próximo año.

Otras aportaciones económicas

El Consejo de Gobierno también aprobó otras modificaciones de crédito en el área de Acción Social. Entre ellas figura una inversión de 60.000 euros destinada a la creación de un aula sensorial para personas con trastorno del espectro autista vinculadas al núcleo de Las Zocas, en San Miguel.

La actuación incorpora criterios de accesibilidad universal, energías renovables y espacios de convivencia para favorecer la autonomía personal

Además, se concede una subvención de 60.000 euros a la Fundación Canaria Radio ECCA para desarrollar un proyecto de formación dirigido a personas mayores, dentro de las acciones de promoción y acompañamiento a este colectivo.

Por último, el Cabildo acordó ceder a Afes Salud Mental un espacio cívico en la Finca Boquín, en Icod de los Vinos, para el desarrollo del proyecto Caléndula. Esta iniciativa, impulsada en colaboración entre Acción Social y Sector Primario, promueve la agroecología inclusiva y la intervención comunitaria con personas con problemas de salud mental.