Tenerife, bajo aviso por riesgo muy alto de radiación ultravioleta: municipios afectados y cómo protegerse del sol

Tenerife afronta varios días de riesgo muy alto por radiación ultravioleta, según Canarias Saludable y los datos de referencia de la Agencia Estatal de Meteorología. La advertencia se mantiene entre el 6 y el 10 de julio de 2026 y obliga a extremar la protección solar, especialmente en las horas centrales del día.

La radiación ultravioleta no depende solo de la sensación de calor. Puede causar daños en la piel y en los ojos incluso en jornadas con nubes, viento o temperaturas aparentemente suaves. Por eso, las autoridades sanitarias insisten en que la protección frente al sol debe mantenerse durante todo el año en Canarias, y no solo en verano o durante los días de playa.

En el caso de Tenerife, los municipios con riesgo muy alto esta semana son La Victoria de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, La Laguna, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico y Adeje.

Municipios de Tenerife afectados

El aviso de riesgo muy alto se extiende por buena parte del área metropolitana, la vertiente sureste y varios municipios del sur de Tenerife. Entre las zonas señaladas figuran Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico y Adeje, además de municipios del norte como La Victoria de Acentejo, El Sauzal y Tacoronte.

En cambio, según la relación disponible, quedan fuera de ese nivel los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y La Matanza de Acentejo.

Aun así, estar fuera del nivel más alto no significa ausencia de riesgo. En Tenerife, la elevada insolación, la latitud de Canarias y la exposición en playas, piscinas, senderos, zonas de medianías o actividades al aire libre hacen recomendable mantener siempre medidas de protección.

Qué significa un índice UV muy alto

El índice ultravioleta mide la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie terrestre y su posible impacto sobre la salud. Cuanto mayor es el valor, menos tiempo necesita la piel para sufrir daños si no se toman precauciones.

En niveles muy altos, la exposición directa al sol puede provocar quemaduras en poco tiempo, sobre todo en personas con piel clara, menores, mayores, pacientes con enfermedades cutáneas, personas inmunodeprimidas o quienes trabajan y practican deporte al aire libre.

Canarias Saludable recuerda que el daño solar es acumulativo. Las quemaduras repetidas y la exposición sin protección pueden causar lesiones visibles, envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de cáncer cutáneo a largo plazo.

Protección solar también en días nublados

Uno de los errores más frecuentes es bajar la guardia cuando hay nubes o brisa. La radiación ultravioleta puede atravesar la nubosidad y seguir dañando la piel y los ojos aunque el calor no resulte intenso.

Por eso, Sanidad recomienda utilizar crema fotoprotectora con FPS 50 o superior, aplicarla en cantidad suficiente antes de salir y renovarla cada dos horas. También debe reaplicarse después de bañarse, sudar o secarse con una toalla.

La protección no debe limitarse a la playa. También es necesaria al caminar por la ciudad, asistir a actos al aire libre, practicar deporte, trabajar en exteriores o realizar rutas por zonas de montaña y medianías.

Evitar el sol entre las 11:00 y las 18:00 horas

Canarias Saludable aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 18:00 horas, el tramo del día en el que la radiación suele ser más intensa.

En esas horas conviene buscar sombra, aplazar actividades físicas exigentes, usar ropa ligera que cubra la piel y proteger la cabeza con sombrero de ala ancha, especialmente en menores y personas mayores.

También se recomienda usar gafas de sol homologadas con filtro frente a radiación ultravioleta. La protección ocular es importante porque la radiación puede provocar daños inmediatos, como fotoconjuntivitis, y problemas a largo plazo, como cataratas o degeneración macular.

El reflejo de la arena y el mar aumenta la exposición

La exposición no procede solo del sol directo. Algunas superficies reflejan parte de la radiación y aumentan el riesgo.

Canarias Saludable recuerda que la arena refleja alrededor del 17% de la radiación ultravioleta, la espuma marina cerca del 20% y la hierba en torno al 10%. Por eso, una persona puede quemarse incluso bajo una sombrilla o en zonas donde aparentemente no recibe el sol de forma directa.

Esta circunstancia es especialmente relevante en playas, piscinas naturales, zonas costeras y espacios abiertos de Tenerife, donde el reflejo del entorno puede intensificar la exposición.

Efectos sobre la salud

La radiación ultravioleta puede provocar daños inmediatos y a largo plazo. En la piel, los efectos más rápidos son las quemaduras solares y algunas reacciones de sensibilidad o alergia solar. Con el tiempo, la exposición acumulada aumenta el riesgo de melanoma, carcinoma basocelular y carcinoma espinocelular.

En los ojos, puede causar molestias como irritación o fotoconjuntivitis. A largo plazo, la exposición sin gafas adecuadas puede favorecer cataratas, degeneración macular o melanoma uveal.

También puede afectar al sistema inmunitario, aumentando la susceptibilidad a infecciones como el herpes labial.

Riesgo también en el resto de Canarias

Aunque esta información se centra en Tenerife, el riesgo por radiación ultravioleta afecta al conjunto de Canarias durante estos días. En otras islas también se registran niveles muy altos o extremos, especialmente en zonas de interior, medianías y áreas con mayor exposición solar.

La recomendación general para todo el Archipiélago es la misma: evitar el sol en las horas centrales, aplicar fotoprotector de alta protección, cubrir la piel, proteger los ojos y no confiarse aunque el cielo esté parcialmente cubierto.

Cuándo consultar

Tras una exposición intensa, conviene vigilar síntomas como enrojecimiento severo, dolor, ampollas, mareos, fiebre o malestar general. En esos casos, lo recomendable es retirarse del sol, enfriar la piel, beber agua y consultar con un profesional sanitario si los síntomas son importantes o afectan a menores, mayores o personas vulnerables.

Durante estos días, la mejor prevención en Tenerife es planificar las actividades al aire libre en las horas de menor radiación y asumir que, aunque no siempre se note, el sol puede dañar en muy poco tiempo.