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Tenerife aprueba el convenio para el Proyecto de Interés Insular de DISA en Granadilla y avanza en la transición energética

El convenio busca agilizar los procedimientos para dotar a Tenerife de suelo para infraestructuras energéticas, reforzando la autonomía y sostenibilidad de la isla

Polígono Industrial de Granadilla.

Polígono Industrial de Granadilla. / polgran.com

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Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para coordinar la gestión y ejecución del Proyecto de Interés Insular (PII) promovido por DISA en el Polígono Industrial de Granadilla, una actuación estratégica que permitirá disponer de suelo urbanizado para la implantación de infraestructuras energéticas esenciales y seguir progresando en la transición hacia un modelo energético más sostenible para la isla, avanza el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.

El acuerdo establece el marco de colaboración entre ambas administraciones para el seguimiento de la correcta urbanización de la parcela, de la entrega de las cesiones obligatorias previstas al Ayuntamiento de Granadilla de Abona y coordinar tanto el seguimiento de las obras como la posterior gestión de los espacios resultantes. De esta forma, el Cabildo continúa dando pasos para facilitar la puesta en marcha de un proyecto considerado clave para el futuro energético de Tenerife.

Lope Afonso señala que "la transición energética necesita planificación, seguridad jurídica y cooperación institucional. Con este convenio damos un paso decisivo para que una actuación estratégica para la isla pueda desarrollarse con la máxima coordinación entre las administraciones implicadas".

Afonso destaca que "el objetivo es agilizar todos los procedimientos para que Tenerife disponga cuanto antes del suelo necesario para albergar infraestructuras energéticas fundamentales que refuercen la autonomía energética de la isla y contribuyan al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y sostenibilidad".

Por su parte, la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, explica que "el convenio permite avanzar de manera paralela en la necesaria coordinación interadministrativa para la gestión urbanística, mientras culmina la tramitación del Proyecto de Interés Insular, de forma que podamos reducir los tiempos de ejecución una vez obtenga su aprobación definitiva".

Leirachá recuerda que "el PII de DISA será el primero que se aprobará en Tenerife y el primero de Canarias que incorpora de forma conjunta la documentación de ordenación, la ambiental, la de gestión urbanística y la ejecución del proyecto de urbanización, una innovación que permitirá que el proyecto sea inmediatamente ejecutivo tras su aprobación definitiva por el Pleno del Cabildo".

Alicia Leirachá añade que "la aprobación del convenio demuestra la voluntad del Cabildo y del Ayuntamiento de Granadilla de Abona de trabajar conjuntamente para que una infraestructura estratégica para Tenerife pueda desarrollarse con la mayor eficacia posible y con todas las garantías administrativas".

Implantación de infraestructuras energéticas

Este PII permitirá dotar a Tenerife de suelo estratégico destinado a la implantación de infraestructuras energéticas vinculadas al proceso de transición energética, consolidando al sistema general insular del Polígono Industrial de Granadilla como uno de los principales enclaves para el desarrollo de proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la seguridad del suministro energético de la isla.

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La previsión es llevar a aprobación definitiva el PII promovido por DISA en el Polígono de Granadilla al primer pleno ordinario que se celebre.

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