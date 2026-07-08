La tasca de Tenerife que sorprende con su ropa vieja de pato: solo tiene seis mesas

La oferta gastronómica de Tenerife no deja indiferentes a nadie, contando con guachinches clásicos que ofrecen las recetas tradicionales y locales más innovadores que reinventan la cocina canaria. Uno de ellos es La Hormiga, una pequeña tasca situada en La Laguna que conquista a quienes buscan el sabor canario con toques diferentes.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Tiene platos diferentes y el lugar es muy acogedor", destacan.

Un plato de ropa vieja sorprendente

Para abrir el apetito, el establecimiento los sorprendió con pan recién horneado servido con una mantequilla casera de limón, ajo y perejil. Un detalle que marca la diferencia y sorprende gratamente a los comensales.

En su visita, probaron el queso herreño con mojos y vinagreta de membrillo, del que destacan el sabor y calidad del queso. Entre las elaboraciones que eligieron destacan tanto el crujiente de bechamel ibérica y alcachofas como las originales empanadillas de cochino negro acompañadas de salsa de coco y curry.

Sin embargo, uno de los platos que más llamó la atención de la pareja `foodie´ fue la ropa vieja de pato, una versión poco habitual de uno de los clásicos de la gastronomía canaria. "Me encantan los sitios donde le dan una vueltita a los platos, se salen un poco de lo clásico", comentan en el vídeo mientras prueban esta original propuesta

Una tasca pequeña y con encanto

Como broche final eligieron un tiramisú casero "porque el arroz con leche y las natillas estaban al fuego".

La Hormiga se caracteriza por disponer de un comedor reducido, con apenas seis mesas, por lo que recomiendan reservar con antelación, especialmente durante los fines de semana.

El establecimiento celebra ocho años de apertura y durante estos años ha conseguido hacerse un hueco con la Laguna con su propuesta gastronómica basada en las recetas tradicionales con un toque creativo.

Dónde se encuentra

La Hormiga se encuentra en la calle Anchieta, 7, en pleno centro de San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de su cocina canaria reinventada.

Abre de miércoles a sábado para ofrecer servicio de almuerzo y cenas de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario solo al servicio de comidas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.