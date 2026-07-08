La Sinfónica de Tenerife parte hacia Ámsterdam para su debut en el Royal Concertgebouw

La Sinfónica de Tenerife ha partido este miércoles hacia Ámsterdam para ofrecer este jueves su primer concierto en el Royal Concertgebouw bajo la dirección de Pablo González, y con un programa con obras de Laura Vega, Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla y Maurice Ravel.

La actuación, para la que ya se han agotado todas las entradas, forma parte de la programación de verano del auditorio holandés, en la que la formación del Cabildo comparte cartel con algunas de las principales orquestas del panorama internacional, según ha informado la corporación insular en un comunicado.

La expedición está integrada por los músicos de la orquesta y su equipo técnico y artístico, y cuenta con el respaldo de Turismo de Tenerife, la Fundación CajaCanarias y el Auditorio de Tenerife, instituciones que hacen posible la presencia de la Sinfónica en una de las principales salas de conciertos de Europa.

Será además la primera actuación internacional de la orquesta en los últimos 17 años, desde su anterior gira por Pekín.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destaca que "este concierto posiciona a Tenerife en uno de los grandes escaparates culturales de Europa".

En su opinión, "la cultura también construye imagen, prestigio y promoción exterior, y esta cita asocia el nombre de la isla a la excelencia y la calidad. La Sinfónica de Tenerife puede estar presente en los circuitos internacionales más exigentes con una propuesta propia y ambiciosa".

Por su parte, el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife y presidente del Patronato Insular de Música, José Carlos Acha, subraya que este debut en el Concertgebouw "es el resultado del trabajo desarrollado durante los últimos años para fortalecer el proyecto artístico de la orquesta y ampliar su proyección más allá de nuestras fronteras".

Paso decisivo para su proyección

En este sentido, añade que supone un paso decisivo para la proyección de la orquesta que "llega a este escenario en un momento de gran madurez, representando el talento y la capacidad cultural de la isla".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca que la presencia de la Sinfónica de Tenerife en una sala de referencia internacional constituye "una oportunidad excepcional para proyectar la imagen de Tenerife en uno de los escenarios culturales más prestigiosos de Europa".

Vinos de Tenerife

Antes del concierto, se ofrecerá una pequeña muestra de identidad de la isla en la Sala de los Espejos del Concertgebouw, donde alrededor de 230 invitados podrán degustar una selección de vinos de Tenerife en una iniciativa busca reforzar la proyección internacional de la isla a través de la cultura y la gastronomía.

Una de las grandes salas del mundo

El Concertgebouw de Ámsterdam figura entre las grandes salas de conciertos del mundo por su excelencia acústica y la relevancia de las orquestas y artistas que integran habitualmente su programación. Con una de las acústicas más reconocidas del mundo, el auditorio recibe cada temporada a algunas de las principales orquestas internacionales.

El debut de la Sinfónica de Tenerife en este escenario supone un nuevo paso en su proyección internacional y coincide con su incorporación a la programación estival, donde comparte cartel con formaciones como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Belgian National Orchestra, la Royal Danish Orchestra, la Antwerp Symphony Orchestra, la Kansas City Symphony o la Gustav Mahler Jugendorchester.

Royal Concertgebouw / E. D.

Para Pablo González, director principal invitado de la temporada 2025/2026, este concierto trasciende la propia actuación musical.

"Presentar este programa en una sala como el Concertgebouw de Ámsterdam es una oportunidad extraordinaria para mostrar la personalidad artística de la Sinfónica de Tenerife en uno de los escenarios más emblemáticos de Europa, y hacerlo con un programa que habla de identidad, de color y de diálogo entre distintas tradiciones musicales", añade.

El director considera especialmente significativo que el repertorio incluya Riojana, de la compositora canaria Laura Vega, junto a obras de Rodrigo, Falla y Ravel.

"No aparecen como nombres aislados, sino como parte de un mismo universo sonoro: una música de enorme riqueza tímbrica, marcada por la luz, el ritmo, la imaginación orquestal y una relación muy profunda con la danza, el paisaje y la memoria", señala.

Guitarrista Rafael Aguirre

Uno de los grandes protagonistas del concierto será el guitarrista Rafael Aguirre, uno de los intérpretes españoles de mayor proyección internacional, quien interpretará el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, y Riojana, de Vega.

Sobre su participación, González destaca que se trata de "un músico de enorme personalidad, capaz de unir virtuosismo, elegancia y una gran naturalidad expresiva", cuya presencia permite situar la guitarra "como una voz plenamente viva, sofisticada y universal".

El programa continuará con una selección de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla —en el año en que se conmemora el 150º aniversario de su nacimiento— y culminará con el célebre Bolero, de Maurice Ravel.

"Creo que una gira así no es solo una cita en una gran sala: es también una manera de decir quiénes somos artísticamente", concluye Pablo González, quien indica que la Sinfónica de Tenerife llega al Concertgebouw con un programa que combina raíces y modernidad, repertorio y creación contemporánea, tradición española y mirada europea. Y lo hace con una orquesta en un momento de gran madurez, capaz de defender este repertorio con carácter, flexibilidad y una extraordinaria riqueza de color".