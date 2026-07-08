¿Cuánto cuesta asistir a un baile de magos en Tenerife?

Inmersos de lleno en plena temporada de bailes de magos en Tenerife, conseguir una mesa para disfrutar en familia y con amigos de esta cita tradicional se convierte casi en misión imposible.

Las colas online se alargan tanto como las de los conciertos de artistas internacionales que agotan en pocos minutos, y son muchos los que se tienen que limitar a asistir solo al baile, sin posibilidad de cenar en el lugar o, en el mejor de los casos, unirse a algún grupo conocido que sí haya tenido la suerte de conseguir una mesa.

Pero, en este punto, la pregunta es clave: ¿cuánto cuesta una mesa para un baile de magos en Tenerife?

Baile de Magos de las Fiestas de Mayo 2026 de Santa Cruz. / Arturo Jiménez

Diferencia de precios

En este caso, no hay una respuesta única, puesto que los precios son fijados por cada organizador, aunque sí que suelen ser bastante populares si tenemos en cuenta que el costo se puede repartir entre todo el grupo.

Hay que tener en cuenta que, acceder al recinto del baile de magos suele ser gratuito, aunque en esto, también encontramos excepciones. El único requisito es la obligatoriedad de acudir con la vestimenta típica o tradicional.

Por lo que sí que es común pagar es por la mesa en las que las familias y amigos se reúnen para degustar gastronomía local y, por qué no, montar una buena parranda.

Los más bajos

Entre las mesas más baratas de los bailes de magos de la isla encontramos las de San Benito, que se celebra este viernes. En este caso, una mesa más ocho sillas tenían un precio de 15 euros, el mismo que en el caso de Santa Cruz de Tenerife, cuyo baile de magos tuvo lugar a principios de mayo.

Los más caros

En el lado opuesto, algunas de las opciones en las que los tinerfeños tienen que desembolsar más dinero para adquirir una mesa son Candelaria, con 25 euros por mesa con 10 sillas, más otros 5 por acceso al recinto; Santa Ana (también en Candelaria), que se celebrará el 18 de julio y tiene el mismo precio, o Puerto de la Cruz, que tendrá lugar este sábado.

En este último caso, el precio de una mesa con 10 sillas asciende a 30 euros.

De cualquier modo, se trata de precios asequibles, teniendo en cuenta que, de media, cada mesa se reserva con unas 10 sillas.