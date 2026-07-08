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Luz verde a la rehabilitación del Convento Franciscano de Icod: el Cabildo inyecta 1,2 millones de euros

El histórico inmueble de Icod de los Vinos se someterá a una reforma integral con fondos del MEDI-FDCAN para transformarse en el nuevo referente cultural del norte de Tenerife

Antiguo Convento Franciscano del Espíritu Santo

Antiguo Convento Franciscano del Espíritu Santo / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El patrimonio histórico de Tenerife está de enhorabuena. El Cabildo de Tenerife aprobará de forma inminente la concesión de una subvención directa y excepcional de 1,2 millones de euros destinada al Ayuntamiento de Icod de los Vinos. ¿El objetivo? Financiar las esperadas obras de rehabilitación, reforma y conservación del antiguo Convento Franciscano del Espíritu Santo, una de las joyas arquitectónicas e históricas más importantes del norte de la isla.

Esta potente inyección económica se enmarca dentro del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027 y cuenta con la financiación estratégica del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).

Así se repartirá el presupuesto para salvar el Convento de Icod

El ambicioso proyecto de restauración cuenta con un presupuesto global que asciende exactamente a 2.226.384,89 euros. Para garantizar la viabilidad y ejecución de los trabajos arquitectónicos, la ayuda del Cabildo de Tenerife se distribuirá en tres anualidades consecutivas de 400.000 euros cada una, blindando la financiación para los años 2026, 2027 y 2028.

La aportación insular de 1,2 millones de euros no es casual: representa el importe máximo histórico previsto por el programa del Cabildo para aquellos municipios de la isla que cuentan con una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes, como es el caso de la ciudad del Drago.

Rosa Dávila: "Devolvemos este espacio histórico a la ciudadanía"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado el tremendo impacto social, turístico y económico que supondrá recuperar este enclave del siglo XVII: “La recuperación de nuestro patrimonio histórico es una inversión en identidad, cultura y futuro. El antiguo Convento Franciscano del Espíritu Santo forma parte de la memoria colectiva de Icod de los Vinos y de Tenerife, y con esta importante aportación damos un paso decisivo para garantizar su conservación y devolver este espacio histórico a la ciudadanía”.

Dávila insistió en que proteger este legado arquitectónico es sinónimo de generar nuevas oportunidades de desarrollo social y económico en los municipios de la isla.

Icod de los Vinos se consolida como referente patrimonial

Por su parte, la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, puso en valor el esfuerzo de cooperación entre ambas administraciones públicas. De Esteban detalló que la rehabilitación del antiguo convento se desarrollará bajo los más estrictos criterios técnicos de conservación, respetando minuciosamente los valores históricos del edificio para el disfrute de las generaciones futuras.

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Con la puesta en marcha de estas obras de reforma, Icod de los Vinos da un salto de gigante para consolidar su posición como uno de los grandes focos de atracción cultural y turística de la vertiente norte de Tenerife, rescatando del olvido un inmueble que guarda siglos de historia entre sus muros.

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