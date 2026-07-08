Inaugurada en Puerto de la Cruz la exposición de la XV Edición de Jóvenes Diseñadores dentro del festival ‘Tabaiba’

El Cabildo de Tenerife, a través de Tenerife Moda y la Empresa Insular de Artesanía, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, inauguró este martes en la Sala Lido del Complejo Turístico Costa Martiánez la exposición dedicada al talento de la XV Edición de Jóvenes Diseñadores 2026. El acto, que contó con la presencia de los diseñadores galardonados, abre de manera oficial una muestra que permanecerá abierta al público con entrada libre hasta el 19 de julio, en horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y los sábados de 10:00 a 13:00 horas. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la programación de 'Tabaiba Sustainable Fashion'.

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, destacó durante la apertura que “esta exposición es el reflejo del extraordinario potencial creativo de las nuevas generaciones del diseño en Tenerife. Integrar esta muestra dentro del festival 'Tabaiba' es una apuesta por una moda con alma, donde la innovación convive de manera natural con la sostenibilidad y la excelencia artesanal. Desde el Cabildo seguimos comprometidos en ofrecer plataformas y escaparates de para que firmas emergentes como Studio Hidalgo y Dlarosa Studio transformen su creatividad en un motor de desarrollo económico y proyección internacional”.

Las colecciones premiadas

La muestra reúne los trabajos galardonados en el certamen insular, reflejando el carácter vanguardista y la calidad de la nueva hornada del diseño tinerfeño.

Por un lado, el primer premio recayó en Studio Hidalgo, la firma de Yeremay Hidalgo, que exhibe su colección Lágrimas de sal, una propuesta conceptual inspirada en la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca en la que se explora el duelo, la falta de libertad y la represión social en la España rural del siglo XX para acabar transformando el sufrimiento en fortaleza y crecimiento personal a través del tejido.

Por otro lado, el segundo premio corresponde a Dlarosa Studio, la marca de Noé González de la Rosa, que presenta su colección Archive 00, una propuesta donde el metal y su memoria sirven de hilo conductor para concebir el cuerpo como una estructura y energía en constante transformación, utilizando para ello texturas de gran fuerza visual que evocan la presión, el fuego y el calor.

La sostenibilidad, el futuro de la moda

La muestra se consolida como uno de los grandes atractivos de 'Tabaiba', un festival internacional que transforma a Puerto de la Cruz en un escenario donde la moda coexiste con el arte, la música y el patrimonio. La filosofía del encuentro defiende un compromiso real con las personas y el planeta, entendiendo la sostenibilidad no como una tendencia, sino como una vía indispensable para construir el futuro del sector textil a través de la artesanía y la cultura viva.