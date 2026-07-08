El IES Cruz Santa de Los Realejos tendrá una nueva impermeabilización en su cubierta

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias iniciará próximamente los trabajos de impermeabilización integral de la cubierta del IES Cruz Santa, en el municipio tinerfeño de Los Realejos.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Impermeabilizaciones Teide S.L. por un importe de 191.959,07 euros, IGIC incluido, y cuenta con un plazo previsto de ejecución de cinco meses.

El objetivo de la obra es resolver los problemas de estanqueidad que afectan al centro educativo desde hace años y que se agravaron tras recientes episodios meteorológicos. Las filtraciones habían condicionado el uso de determinados espacios del instituto, especialmente durante las épocas de lluvia.

Una actuación para eliminar filtraciones

Los trabajos previstos permitirán impermeabilizar la cubierta del edificio y corregir la entrada de agua en las instalaciones. Según la Consejería, la intervención busca eliminar de forma definitiva las filtraciones, proteger las estructuras internas del inmueble y recuperar zonas que se habían visto afectadas por la humedad.

La mejora tendrá un impacto directo en el día a día del alumnado, del profesorado y del resto del personal del centro, al permitir un uso más adecuado y seguro de los espacios.

La impermeabilización de cubiertas es una de las actuaciones habituales en centros educativos con problemas de estanqueidad, ya que permite evitar daños en aulas, pasillos, instalaciones eléctricas, falsos techos y otros elementos interiores.

Problemas agravados por la lluvia

El IES Cruz Santa arrastra desde hace años incidencias relacionadas con la entrada de agua. La Consejería señala que los problemas se intensificaron tras fenómenos meteorológicos recientes, lo que hizo necesario abordar una intervención integral en la cubierta.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, Iván G. Carro, explicó que la falta de un mantenimiento preventivo previo y adecuado había mermado la funcionalidad del recinto durante los periodos más lluviosos del año.

Carro defendió que la actuación supondrá una mejora “importante y necesaria” para las instalaciones del instituto y la vinculó a la apuesta de la Consejería por reforzar el mantenimiento en los colegios e institutos del Archipiélago.

Cinco meses de ejecución

La obra tendrá un plazo de ejecución de cinco meses desde su inicio. Durante ese periodo, se desarrollarán los trabajos necesarios para garantizar la estanqueidad de la cubierta y mejorar la protección del edificio frente a futuras lluvias.

La empresa adjudicataria ha incluido, como mejora respecto a los pliegos administrativos, una ampliación voluntaria de cuatro años adicionales del plazo de garantía de los materiales aplicados.