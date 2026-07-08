Éxito rotundo de la Sinfónica de Tenerife: agota las entradas para su debut histórico en Ámsterdam

La Sinfónica de Tenerife ya se encuentra rumbo a los Países Bajos para protagonizar uno de los hitos más importantes de su trayectoria reciente. Este jueves 9 de julio, la formación musical del Cabildo de Tenerife debutará en el emblemático Concertgebouw de Ámsterdam, una de las salas de conciertos con mejor acústica y mayor prestigio de todo el mundo. La expectación es máxima para esta cita, integrada en la selecta programación de verano del auditorio holandés, habiéndose agotado ya todas las localidades disponibles.

Este viaje marca el regreso de la orquesta tinerfeña a los circuitos internacionales después de 17 años de ausencia, desde que realizara su última gira por Pekín. La expedición cuenta con el respaldo estratégico de Turismo de Tenerife, el Auditorio de Tenerife y la Fundación CajaCanarias.

Un escaparate de excelencia y promoción para la isla

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha puesto en valor la trascendencia de este evento señalando que "posiciona a Tenerife en uno de los grandes escaparates culturales de Europa", asociando el nombre de la isla a la excelencia. Por su parte, el consejero de Cultura, José Carlos Acha, destacó que este debut llega en un momento de "gran madurez" para la orquesta tras años de trabajo para potenciar su proyección exterior.

Concertgebouw de Ámsterdam / E. D.

Además del plano musical, la isla aprovechará el evento para desplegar su potencial gastronómico. Antes del inicio del concierto, la Sala de los Espejos del Concertgebouw acogerá un encuentro exclusivo donde unos 230 invitados institucionales podrán degustar una selección de vinos de Tenerife, reforzando la marca de la isla a través de la cultura y la viticultura.

Identidad canaria y repertorio universal en el atril

Bajo la batuta del director Pablo González —director principal invitado de la temporada 2025/2026— y con el virtuosismo del guitarrista Rafael Aguirre como solista de lujo, la Sinfónica compartirá cartel estival con formaciones de la talla de la Royal Concertgebouw Orchestra o la Gustav Mahler Jugendorchester.

El programa diseñado para la ocasión entabla un diálogo idóneo entre raíces y modernidad a través de cuatro grandes compositores:

Riojana , de Laura Vega: Una apuesta por el talento local canario de la mano de esta reconocida compositora de las islas.

Una apuesta por el talento local canario de la mano de esta reconocida compositora de las islas. Concierto de Aranjuez , de Joaquín Rodrigo: Una de las piezas españolas más universales, interpretada por Rafael Aguirre.

Una de las piezas españolas más universales, interpretada por Rafael Aguirre. El sombrero de tres picos , de Manuel de Falla: Una selección de la célebre obra que coincide con la conmemoración del 150º aniversario del nacimiento del compositor.

Una selección de la célebre obra que coincide con la conmemoración del 150º aniversario del nacimiento del compositor. Bolero, de Maurice Ravel: La obra cumbre de la orquestación francesa que servirá de broche final al concierto.

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Con esta cuidada selección de obras ricas en color, ritmo y luz, la Sinfónica de Tenerife se presenta ante el exigente público europeo no solo para ofrecer un concierto, sino para mostrar su personalidad artística y exportar la identidad cultural de la isla al corazón de Europa.