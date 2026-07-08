Un estudio de la ULL reconstruye 12.000 años de historia climática del sur de Tenerife

Un equipo multidisciplinar liderado por la Universidad de La Laguna (ULL) ha reconstruido 12.000 años de historia climática del sur de Tenerife a partir de sedimentos del Malpaís de Rasca, en una investigación que permitirá comprender mejor cómo han evolucionado el clima y los ecosistemas insulares y mejorar las predicciones sobre su comportamiento futuro.

El estudio forma parte del proyecto IMPACT, financiado por la Fundación CajaCanarias y la Obra Social "la Caixa", y ha permitido ampliar muy por encima de lo previsto el periodo analizado, ya que inicialmente se planteaba estudiar los últimos 2.000 años, coincidiendo con la llegada de los primeros pobladores a Canarias.

La coordinadora del grupo Geoquímica Ambiental y Cambio Global de la ULL, Margarita Jambrina, ha explicado este miércoles en un comunicado que el equipo ha logrado reconstruir todo el Holoceno, el periodo geológico que comenzó hace unos 12.000 años, lo que ha permitido estudiar tanto la variabilidad climática como la interacción entre el clima y la actividad humana.

La investigación combina el análisis paleoambiental y paleoclimático de registros sedimentarios con el estudio arqueológico de sedimentos guanches del Malpaís de Rasca, una de las zonas de Tenerife con mayor concentración de yacimientos arqueológicos.

'Sáhara Verde'

Entre los principales hallazgos figura la identificación en el sur de Tenerife de la huella del denominado Periodo Húmedo Africano, conocido como el 'Sáhara Verde', que permitió constatar que entre hace 12.000 y 8.200 años existieron en esta zona condiciones más húmedas que las actuales y detectar episodios de cambio climático rápido.

Según la investigadora, estos resultados tienen especial relevancia porque apenas existían estudios paleoambientales de esta magnitud para el sur de Tenerife y porque demuestran que los ecosistemas canarios no respondieron de forma uniforme a los cambios climáticos.

La vertiente arqueológica del proyecto también ha aportado nuevos datos sobre la ocupación humana del Malpaís de Rasca, donde las excavaciones han localizado restos de fauna doméstica, como un diente de cerdo, y biomarcadores fecales asociados a ovejas, lo que evidencia la existencia de actividades ganaderas además de la explotación de recursos marinos.

Presencia de plaguicidas

Los sedimentos también han permitido reconstruir episodios mucho más recientes, como la presencia de plaguicidas utilizados por la agricultura intensiva durante la década de 1940 y actualmente prohibidos por la normativa europea.

Jambrina ha desstacado así que disponer de un registro sedimentario continuo de todo el Holoceno permitirá validar los modelos empleados para proyectar escenarios climáticos futuros y comprender mejor la capacidad de adaptación de los ecosistemas insulares frente a las variaciones ambientales.

"El paisaje insular ha demostrado ser resiliente frente a los cambios climáticos, por eso es tan importante conocer cómo reaccionó en el pasado, ya que puede ayudarnos a anticipar cómo podrían responder estos territorios a los retos climáticos del futuro", ha concluido la investigadora.