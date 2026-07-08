Dormir en Tenerife a más de 3.000 metros y cerca de las estrellas: precios y condiciones para hacer noche en el refugio del Teide

Dormir en el cielo, a más de 3.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, vuelve a ser posible en Tenerife. El refugio Altavista del Teide reanudará su actividad a partir del 20 de julio de 2026 con la finalización de las reformas para modernizar el inmueble y reducir su impacto medioambiental.

Las instalaciones del albergue de montaña más alto de España y uno de los más altos de Europa, ubicadas en el Parque Nacional del Teide, habían estado cerradas desde noviembre de 2019. Desde entonces, la Consejería del Medio Natural del Cabildo de Tenerife ha impulsado proyectos para mejorar la estructura y volver a ponerla en el mapa de los y las senderistas.

¿Cuánto cuesta?

¿Cuáles serán las condiciones para dormir tan cerca de las estrellas en Altavista? El Refugio Altavista abrirá sus puertas con un sistema de reservas anticipadas que permitirá ordenar el acceso y favorecer una gestión sostenible de esta infraestructura ubicada en pleno Parque Nacional del Teide.

La tarifa general de pernocta será de 71 euros por noche para no residentes, mientras que los tinerfeños y tinerfeñas podrán alojarse por 29 euros, una bonificación con la que el Cabildo busca facilitar el acceso de la ciudadanía a uno de los espacios más emblemáticos de la isla.

Por su parte, los montañeros federados no residentes en Tenerife dispondrán de una tarifa reducida de 56,80 euros por noche. La estancia estará limitada a una noche y todas las reservas deberán formalizarse previamente a través de la plataforma habilitada por la entidad gestora del refugio.

¿Cuál es la capacidad del refugio?

El Refugio cuenta ahora con capacidad para recibir hasta a 49 personas que visiten el Parque Nacional del Teide, 2 plazas destinadas a los guardas y 3 disponibles para la enfermería, la cual presta servicio a personas que estén o no alojadas en las instalaciones.

Altavista se encuentran a más de 3.200 metros por encima del nivel del mar. Esto hace que el Refugio sea propenso a experimentar condiciones climáticas extremas, como temperaturas bajo cero durante los meses más fríos del año. A esto se suma las rachas de viento que pueden superar los 200 kilómetros por hora. Por esta razón es fundamental contar con un personal preparado y bien equipado que pueda atender a las y los senderistas en caso de emergencia.

El Refugio cuenta con una enfermería y coordinación directa con los servicios de emergencias del 112. Debido a lo remoto de la ubicación, dispone de los medios para dar respuesta a situaciones de emergencia, como recursos necesarios para una reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención de quemaduras, fracturas, traumatismos y hemorragias.

La historia de Altavista

El primer refugio en la cima del Teide se construyó en 1856. Fue a iniciativa de Charles Piazzi Smyth, un astrónomo italiano que realizaba observaciones en el Teide. Mientras recogía datos en los altos de Guajara, pensó que hacía falta un albergue para protegerse de los fuertes vientos y las temperaturas gélidas. Se decidió por Altavista al tener conocimiento de que el lugar era frecuentado por isleños que extraían hielo de una cueva cercana.

El 28 de agosto de 1856, se trasladó a Altavista y comprobó que el sitio reunía las condiciones necesarias. Inmediatamente los hombres que le acompañaban en la expedición comenzaron a construir con las piedras existentes en el lugar los muros de protección de un recinto cerrado de 55 metros de largo, 1,20 metros de ancho y 1,80 metros de alto, dividido en compartimentos.

El fotógrafo, filántropo y naturalista británico Graham Toler mandó construir en 1890 sobre los restos del refugio de Piazzi otra instalación que sustituyera la caseta de madera para fomentar el turismo en la Isla y en especial el de montaña. La construcción se inició en el otoño de 1891 y fue finalizada entre el invierno de 1892 y principios de 1893.

Comenzó a prestar servicio este último año. El Cabildo de Tenerife se hizo cargo del albergue en 1950. Tras sucesivas mejoras, el refugio de Altavista, tal y como se conoce ahora, se termina de construir en 1954, aunque en los años siguientes continuaron las reformas, las principales desarrolladas en 1995 y 2007.

En 2019 tuvo que cerrarse porque presentaba muy malas condiciones. Los nuevos trabajos de mejora y rehabilitación consistieron en la reforma y acondicionamiento de las estancias dentro del mismo volumen edificatorio, mejorando el cumplimiento de sus funciones, así como aislamiento y ventilación.

Las mejoras de la instalación

Las renovaciones en las instalaciones, en especial en su apartado energético, permiten abastecer de energía al edificio. Las nuevas placas solares de alta eficiencia cuentan con una potencia de 59,5 kWp, las cuales alimentan a los sistemas de acondicionamiento térmico.

Además, es capaz de acumular un máximo de 161 kWh gracias a un sistema de almacenamiento mediante baterías. Esto dará vida a los sistemas de calefacción, iluminación, servicios auxiliares y el resto de dispositivos electrónicos indispensables incluso en días de poco sol.

Muchas de las instalaciones necesitaban combustibles fósiles para funcionar, una limitación que se mantuvo durante años. Esto, además de liberar dióxido de carbono a la atmósfera, también suponía todo un reto.

Debido a lo complicado del terreno, el transporte de combustible se debía hacer en helicóptero. Dicho funcionamiento, no solo producía más CO 2 , sino que también perturbaba a la fauna de los alrededores. Sin embargo, los nuevos sistemas hacen que el Refugio Altavista sea autosuficiente y cuente con independencia absoluta en este sentido.

Otro de los antiguos obstáculos ambientales era el tratamiento de las aguas residuales. La instalación de un sistema de depuración soluciona esta situación y ayudará a reducir los impactos de la acción humana sobre este espacio natural.