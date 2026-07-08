Malas noticias para los conductores tinerfeños: la DGT interpone multas de 200 euros por este hábito al volante durante los desplazamientos de verano
Tráfico recuerda que el uso de determinadas prendas al volante puede ser motivo de sanción
El verano ya se ha instalado en Tenerife y con ello una ola de calor con la que las temperaturas llegan a los 40 grados. Muchos conductores buscan circular los más frescos posibles y utilizan el aire acondicionado, pero otras eligen adoptar una práctica común que les resulta cómoda en sus desplazamientos de verano, pero pueden acarrear sanciones económicas.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha iniciado la Operación Especial Verano 2026, un dispositivo con el que prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto.
El Reglamento General de Circulación lo deja claro
Las sandalias o cholas son el calzado del verano y muchos conductores son captados conduciendo con ellas. Estas pueden impedir determinados movimientos y entorpecer la capacidad de reacción ante imprevistos. Además, conducir con este tipo de prendas puede hacer que el conductor pierda el control al no poder dominar bien los pedales. La ley no prohíbe explícitamente su uso, pero usarlas puede provocar determinadas acciones que sí son sancionables.
El artículo 18.1 establece que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".
Asimismo, el artículo 3.1 explica que "se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario".
Las multas a las que se enfrentan los conductores
Este tipo de calzado puede restar agilidad y aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto, es por ello que los conductores pueden ser sancionados
Las sanciones con este tipo de calzado, conducir sin camiseta o utiliza complementos que impidan el pleno campo de visión al conductor se consideran infracciones leves y las sanciones oscilan entre 80 y 200 euros.
La precaución al volante es fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, especialmente en épocas en las que se llevan a cabo millones de desplazamientos.
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