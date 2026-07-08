El calor aprieta este miércoles en Tenerife: el termómetro llegará a rozar los 37 grados

Tenerife vive este miércoles una jornada de calor intenso, cielos despejados y calima ligera en altura. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología señala que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, pero volverán a situarse en valores elevados en buena parte de la Isla.

Los termómetros alcanzarán o superarán los 30-32 grados de forma generalizada, salvo en el litoral norte, donde el ambiente será más moderado por la presencia de intervalos nubosos matinales y por la influencia del viento de componente norte.

Las áreas más calurosas estarán en las medianías del oeste, sur y este de Tenerife, donde se esperan 34 grados y no se descartan picos puntuales de 37 grados. La Aemet tampoco excluye que la capital tinerfeña pueda notar ese calor, aunque la previsión para Santa Cruz de Tenerife sitúa la jornada entre los 23 y los 32 grados.

Dónde hará más calor en Tenerife

El calor será más acusado en zonas alejadas del litoral norte y en áreas de medianías orientadas al sur, este y oeste. En estos puntos, además, las temperaturas nocturnas podrían quedarse cerca de los 25 grados, por lo que la noche también será cálida.

En las medianías del norte se prevén valores de 30 a 33 grados, con posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados, aunque las zonas bajas por debajo de los 300-500 metros tendrán temperaturas más suaves.

La calima será ligera y estará principalmente en altura. El cielo se mantendrá despejado, salvo por nubes bajas durante la mañana en el norte y tras el anochecer en zonas bajas.

Viento y estado del mar

El viento soplará de componente norte en Tenerife. En cumbres será flojo a moderado de componente oeste, con mayor intensidad en cotas altas del Teide. En las costas del norte y oeste se esperan brisas.

En el mar, la previsión para Canarias apunta a viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4, temporalmente 5, con marejadilla o marejada. En algunas zonas también habrá viento variable flojo, con mar rizada o marejadilla.

Gran Canaria, la isla con temperaturas más extremas

El calor no afectará solo a Tenerife. En el conjunto de Canarias, salvo en los litorales del norte, se alcanzarán o superarán los 30-33 grados de forma generalizada.

La situación más intensa se espera en Gran Canaria, donde podrán alcanzarse los 37 grados en las cuencas de Tejeda y Tirajana y no se descarta que localmente se superen los 40 grados. En las zonas más afectadas, las mínimas nocturnas apenas bajarán de 26-28 grados.

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En Lanzarote y Fuerteventura, las máximas podrían llegar también a 37 grados en áreas del interior sur y este. En La Gomera y El Hierro, las medianías del sur y las zonas altas podrán alcanzar 34 grados, con picos de 37 grados. En La Palma, el calor será más notable en cumbres y medianías, especialmente en El Paso, donde se superarán los 34 grados.