El Cabildo de Tenerife inyecta 240.000 euros para modernizar el Pabellón Sergio Rodríguez

El Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz-Ofra, gestionado por la empresa pública Ideco, afronta una nueva fase de modernización. El Cabildo de Tenerife está ejecutando obras de mejora en el Pabellón Sergio Rodríguez, con una inversión global de 240.922 euros destinada a renovar las instalaciones y garantizar la máxima seguridad a los clubes y usuarios.

Las actuaciones en esta infraestructura deportiva de la capital tinerfeña se dividen en dos grandes bloques técnicos:

Sustitución del pavimento deportivo (198.122 euros): Se cambiará de forma integral el suelo del pabellón para ofrecer una superficie más moderna, segura y adaptada al alto rendimiento.

Se cambiará de forma integral el suelo del pabellón para ofrecer una superficie más moderna, segura y adaptada al alto rendimiento. Reparación de la cubierta (42.799 euros): Trabajos de impermeabilización en el techo para solucionar el desgaste por el paso del tiempo y frenar los problemas derivados de las filtraciones de agua.

El vicepresidente de la corporación insular, Lope Afonso, visitó el recinto junto a la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, y el consejero delegado de Ideco, Manolo Gómez, para supervisar el avance de los trabajos. Afonso destacó el compromiso del Cabildo con la mejora continua de las instalaciones deportivas insulares.

Sede del ADEIN Tenerife de baloncesto en silla de ruedas

Inaugurado en el año 2008 en homenaje al base internacional tinerfeño Sergio Rodríguez, este recinto registra una intensa actividad durante todo el año. Es el cuartel general, zona de entrenamiento y pista de competición oficial de diversos clubes de la isla.

Entre ellos destaca de forma especial el Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias, equipo de baloncesto en silla de ruedas que compite en la máxima categoría nacional y que se ha consolidado como un claro referente del deporte inclusivo en el Archipiélago. Estas reformas eran fundamentales para asegurar que los deportistas puedan seguir desarrollando su actividad en las mejores condiciones posibles.

Cerca de un millón de euros de inversión en el Complejo de Ofra

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, recordó que esta nueva dotación económica en el Pabellón Sergio Rodríguez forma parte de un plan de inversión mucho más ambicioso desarrollado en el complejo deportivo durante los últimos tres años, rozando ya el millón de euros en total.

Antes de esta intervención, el Cabildo de Tenerife ya había destinado 502.000 euros a actuaciones clave en el mismo recinto: