El Cabildo de Tenerife destina 9,9 millones en tres años al mantenimiento del alumbrado de las vías insulares

El Cabildo de Tenerife ha impulsado la contratación del nuevo servicio de explotación, conservación y mantenimiento del alumbrado público de las carreteras insulares, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el correcto funcionamiento de una infraestructura esencial para la movilidad en la Isla.

El contrato cuenta con un presupuesto inicial de 9,9 millones de euros distribuido en tres anualidades, cantidad ampliable hasta llegar a los 21 en cinco años. La actuación contempla la conservación integral de todas las instalaciones de alumbrado gestionadas por la Corporación insular y establece un modelo de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar la respuesta ante incidencias y optimizar la gestión de la red, con impacto en más de 100.000 conductores.

El servicio se dividirá en dos lotes, correspondientes a las zonas Norte y Sur. En el Norte abarcará vías como la TF-5 (Autopista del Norte), TF-11 (Autovía San Andrés), TF-13 (Vía de Ronda), TF-31 (Puerto de la Cruz), el túnel de Las Aguas y el enlace de la TF-42. En el Sur dará cobertura a zonas de la TF-1 (Autopista del Sur), TF-2 (Conexión entre autopistas), TF-4, (Vía de Penetración) Variante de Guaza y Vía Exterior, entre otras instalaciones.

La inversión puede ampliarse hasta alcanzar los 21 millones de euros en cinco años

Entre las actuaciones previstas figuran inspecciones periódicas, revisión de centros de mando, control del encendido y apagado, medición de niveles de iluminación, control energético, limpieza de luminarias, vigilancia permanente, reparación de averías y un servicio de guardia operativo las 24 horas durante todo el año. Las incidencias graves que afecten a la seguridad vial deberán resolverse en menos de 24 horas.

Mayor seguridad con prevención antes que reparación

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subraya que “la seguridad de quienes circulan por nuestras carreteras es una prioridad absoluta” y defiende que este contrato permitirá disponer de “un sistema de alumbrado moderno, seguro y permanentemente supervisado”. Dávila añade que invertir en estas infraestructuras supone apostar por “prevención, eficiencia y calidad de vida”

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, destaca que el contrato supone “un salto cualitativo” al priorizar la prevención frente a la reparación. Además, el documento técnico contempla la sustitución progresiva de luminarias por tecnología LED para mejorar la eficiencia energética.