La Aemet prevé que Tenerife note este jueves el alivio del calor, aunque las medianías aún rozarán los 30 grados

Tenerife afrontará este jueves una jornada algo más llevadera tras varios días de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas, especialmente en zonas altas, aunque todavía podrán alcanzarse los 30 grados en amplias áreas de medianías, sobre todo en las vertientes sur y oeste de la Isla.

El cielo estará en general despejado, con calima ligera en altura en retirada. En el norte, se esperan intervalos nubosos durante la mañana en zonas bajas, así como a últimas horas del día, por debajo de los 600-700 metros.

La previsión para Santa Cruz de Tenerife sitúa los termómetros entre los 21 y los 28 grados, un valor más moderado que en jornadas anteriores. Aun así, la sensación de calor seguirá siendo notable en puntos de medianías y zonas alejadas del litoral norte.

Dónde hará mas calor en Tenerife

El descenso térmico será más evidente en cumbres y zonas altas, donde la bajada podrá ser notable. En las costas del norte y del sur, la caída de las temperaturas será más ligera.

Las zonas más cálidas de Tenerife volverán a concentrarse en medianías del sur y oeste, donde se podrán alcanzar los 30 grados. En el norte, el ambiente será más suave en áreas bajas por la presencia de nubosidad y por la influencia del viento de componente norte.

La calima irá retirándose durante la jornada, por lo que la visibilidad podría mejorar progresivamente, aunque el polvo en suspensión seguirá presente en altura durante parte del día.

Viento fuerte en Anaga y cumbres

El viento soplará moderado de componente norte en la Isla. A partir de la tarde, la Aemet prevé intervalos de fuerte en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

En las cumbres centrales, el viento será moderado a fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. En las costas del norte y oeste predominarán las brisas.

Aviso amarillo en Gran Canaria

Aunque Tenerife no estará bajo aviso amarillo por temperaturas, el calor seguirá siendo relevante en el Archipiélago. La Aemet ha activado aviso amarillo en el este, sur y oeste de Gran Canaria, donde se esperan máximas de hasta 34 grados, especialmente entre los 600 y 900 metros y en la cuenca de Tirajana.

En Gran Canaria también podrán mantenerse mínimas por encima de los 25 grados en las zonas de mayor afectación, aunque las máximas tenderán a bajar respecto a jornadas anteriores.

El resto de Canarias

En Lanzarote y Fuerteventura, el cielo estará despejado con calima ligera en retirada y nubes bajas en los litorales norte y oeste, sobre todo por la noche. Las máximas bajarán, especialmente en el interior, aunque todavía podrán alcanzarse o superarse los 30 grados en zonas del sur e interior. En Fuerteventura, el sureste podrá llegar a los 30-32 grados.

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En La Gomera, se prevén 30 grados en medianías, especialmente del sur y oeste, con viento del norte e intervalos fuertes en el este y noroeste. En La Palma, el calor alcanzará también zonas de interior y medianías, salvo el nordeste. En El Hierro, se podrán superar localmente los 30 grados en el interior sur, con viento moderado del norte e intervalos fuertes.