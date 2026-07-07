Última hora sobre la de calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria

El calor está tocando de lleno a Tenerife, con temperaturas que rozan los 40 grados. Una situación que se repite en el resto del archipiélago. De hecho, el Gobierno canario ha activado la alerta por altas temperaturas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos amarillos y naranja según la zona.

Conoce cómo es la situación del tiempo en directo, la última hora de las alertas y avisos, y la previsión diaria en el archipiélago.

Alerta por riesgo de incendios

Raúl Robledo El calor extremo continúa en Tenerife este martes y la Aemet apunta a termómetros por encima de 35 grados La Aemet prevé un nuevo repunte de las temperaturas en Canarias, con máximas que rozarán los 40 grados en algunas islas. Leer más

Alerta por altas temperaturas