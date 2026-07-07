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Última hora sobre la de calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria
La isla está en aviso amarillo por altas temperaturas y el Gobierno canario ha declarado la situación de alerta
El calor está tocando de lleno a Tenerife, con temperaturas que rozan los 40 grados. Una situación que se repite en el resto del archipiélago. De hecho, el Gobierno canario ha activado la alerta por altas temperaturas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos amarillos y naranja según la zona.
Conoce cómo es la situación del tiempo en directo, la última hora de las alertas y avisos, y la previsión diaria en el archipiélago.
Raúl Robledo
Las altas temperaturas ponen en alerta a Canarias: se podrán alcanzar los 40 grados
El Gobierno regional actualiza la situación, pasando a alerta por temperaturas máximas.
Alerta por riesgo de incendios
Raúl Robledo
El calor extremo continúa en Tenerife este martes y la Aemet apunta a termómetros por encima de 35 grados
La Aemet prevé un nuevo repunte de las temperaturas en Canarias, con máximas que rozarán los 40 grados en algunas islas.
Alerta por altas temperaturas
Raúl Robledo
Tenerife afrontará este martes una jornada de calor extremo con hasta 36 grados, según la Aemet
La Aemet mantiene el aviso por altas temperaturas en Canarias, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados en varias islas. En Tenerife se esperan hasta 36 grados en medianías y en Santa Cruz, además de calima ligera y noches tropicales.
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