Tenerife prohíbe la estancia en áreas recreativas y zonas de acampada ante el riesgo de incendio

El Cabildo de Tenerife ha activado este martes, y hasta el 10, medidas de grado 2 para la prevención de incendios forestales, teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas en las que se prevén temperaturas de hasta 37,3 grados centígrados (ºC), especialmente en la vertiente Sur de la isla y el municipio de El Rosario.

De esta forma, se prohíbe la estancia en las áreas recreativas y en las zonas de acampada, así como la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales, entre otras actividades.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, alerta de la situación meteorológica e invita a la población a seguir las instrucciones de las autoridades, explicando que “las altas temperaturas suponen un riesgo de incendio forestal alto. En este caso, hemos subido el nivel de las medidas para evitar el tránsito y estancia de las personas por el monte para minimizar los riesgos de que se pueda producir algún conato. Está claro que ante estas circunstancias tenemos que tomar medidas que garanticen la seguridad de las personas y el propio medio natural”.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que “ante la previsión de temperaturas de hasta 37 grados, la activación de las medidas de grado 2 es una acción preventiva esencial para proteger el monte, ya que el objetivo primordial es evitar cualquier conato que pueda poner en riesgo la seguridad del medio natural en un momento de vulnerabilidad como el que se genera por la climatología adversa”.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que se suspendan todos los aprovechamientos forestales y el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como desbrozadoras o equipos de soldadura”, entre otros.

Prohibiciones

Así, se mantiene la prohibición de hacer fuego en exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones cocinas de gas y se suspenden los aprovechamientos forestales y el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte), la suspensión de actividades en el monte como acampadas o campamentos, etc., así como fumar en senderos y miradores está estrictamente prohibido para salvaguardar nuestros recursos naturales”.

Además, se prohíbe el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo y continúa la prohibición de fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

Barbacoa en un área recreativa de Tenerife precintada ante la alerta por riesgo de incendio, archivo. / El Día

Las medidas de grado 2 prohíben la circulación de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa y la estancia en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Tampoco se permiten los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través. Además, se han suspendido cualquier actividad cinegética.

Recomendaciones

Desde el Cabildo se insta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que incluyen beber abundante agua (incluso si no se tiene sed) para evitar la deshidratación, usar protector solar, gafas de sol y ropa ligera y de colores claros, refugiarse en lugares de sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor (entre las 12:00 y las 16:00 horas).

En cuanto al cuidado de las personas vulnerables, se recomienda prestar especial atención a los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, que son más susceptibles a los efectos del calor extremo.