Tenerife amplía las medidas contraincendios a toda la isla ante la alerta por calor

Las restricciones implantadas por el Cabildo de Tenerife para evitar incendios forestales, que inicialmente afectaban a los municipios de Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide se amplían a toda la isla. Así lo ha informado este martes la Corporación insular.

De esta manera, el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias ha actualizado las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales, ampliando su aplicación a toda la zona de riesgo de incendio forestal de la isla mientras permanezca vigente la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias.

La decisión responde a la evolución de las condiciones meteorológicas y tiene como objetivo reforzar la protección del patrimonio natural de la isla y minimizar el riesgo de que cualquier actividad pueda provocar un incendio forestal durante este episodio de alerta.

Proteger los montes

La consejera del área, Blanca Pérez, señala que “la evolución de la situación meteorológica nos obliga a ampliar las medidas preventivas para proteger nuestros montes. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía porque cualquier descuido puede tener consecuencias muy graves”.

Blanca Pérez añade que “la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales. La colaboración de la población es esencial para preservar nuestro patrimonio natural y garantizar la seguridad de las personas y de los equipos que trabajan sobre el terreno”.

Actividades prohibidas

La implantación de las medidas de grado 1 implica que haya ciertas actividades que quedan prohibidas. Entre ellas se encuentra la realización de fuego en el exterior, incluidas hogueras, barbacoas, fogones o cocinas de gas.

También se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en la zona de riesgo, así como las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, salvo casos excepcionales de urgente necesidad autorizados por el Servicio de Gestión Forestal.

Medidas de grado 1. / E. D.

Las actividades que sí se mantienen son: el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de los propietarios a sus fincas e infraestructuras, el uso de senderos y pistas forestales, la circulación con bicicletas o caballos, los aprovechamientos forestales o la celebración de eventos deportivos autorizados, siempre que se desarrollen con las medidas de seguridad correspondientes.

Recomendaciones

Ante este episodio de altas temperaturas, el Cabildo recomienda evitar acceder o permanecer en las zonas forestales, mientras continúe la alerta y extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda originar un incendio, como el uso de tabaco, grupos electrógenos, material eléctrico o elementos pirotécnicos. Asimismo, insta a los promotores de actividades permitidas a adoptar todas las medidas preventivas necesarias para reducir cualquier riesgo.

Como novedad, la resolución contempla una excepción para los trabajos de eliminación de restos forestales mediante astilladora que se desarrollan dentro de las labores de restauración del Gran Incendio Forestal del verano de 2023, al considerarse actuaciones esenciales para la recuperación del monte.

El Cabildo de Tenerife recuerda que estas medidas tienen carácter preventivo y estarán vigentes hasta que finalice la situación de alerta y hace un llamamiento a la máxima colaboración ciudadana para proteger los espacios naturales de la isla y evitar cualquier conducta que pueda poner en peligro el monte tinerfeño.