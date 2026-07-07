Tenerife afronta el verano con más agua en sus balsas que hace un año: alcanzan el 68,1% de su capacidad

Las balsas gestionadas por BALTEN almacenaban a 1 de julio un total de 3.433.133 metros cúbicos de agua, lo que equivale al 68,1% de su capacidad total. El dato refleja una bajada respecto al mes anterior, cuando las reservas alcanzaban los 3.911.167 metros cúbicos, el 77,6% de la capacidad disponible.

La empresa pública Balsas de Tenerife, dependiente del Cabildo de Tenerife, cerró junio con un descenso de 478.034 metros cúbicos en sus depósitos. El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, explicó que esta reducción responde al comportamiento habitual del comienzo del verano, cuando aumenta la demanda de agua de riego por parte del sector agrícola.

El norte mantiene mejores niveles que el sur

El reparto por zonas muestra diferencias entre las balsas del norte y del sur de la Isla. En el norte de Tenerife, las infraestructuras de BALTEN acumulaban a comienzos de julio 2.502.606 metros cúbicos, el 72,9% de su capacidad.

Un mes antes, estas balsas estaban al 81,4%, por lo que el descenso mensual fue de 292.276 metros cúbicos.

En el sur de Tenerife, el volumen almacenado se situó en 930.527 metros cúbicos, equivalente al 58% de la capacidad disponible. En junio, esta zona partía del 69,6%.

La diferencia entre ambas áreas responde a la distribución de los recursos y a las demandas de riego de cada comarca agrícola.

Asi se encuentra la capacidad de las balsas de Tenerife / BALTEN

Más reservas que en julio de 2025

Pese a la bajada mensual, el Cabildo destaca que la situación actual es mejor que la registrada hace un año. A 1 de julio de 2026, las balsas de BALTEN acumulaban 413.576 metros cúbicos más que en la misma fecha de 2025.

Para González, esta diferencia permite afrontar la campaña estival con una posición más favorable. El consejero atribuyó el nivel actual a las aportaciones de los meses anteriores y a la gestión coordinada de las infraestructuras hidráulicas insulares.

El responsable insular señaló que el horizonte de cara al verano se presenta con “optimismo” y defendió que las reservas disponibles permiten garantizar el suministro de agua de riego necesario para mantener la actividad agrícola.

Agua clave para el sector primario

La disponibilidad de agua es uno de los factores esenciales para la agricultura tinerfeña, especialmente durante los meses de más calor. En esta época, el aumento de las temperaturas y la mayor evaporación elevan la demanda de riego en las explotaciones agrícolas.

Las balsas permiten almacenar agua en periodos de mayor disponibilidad y distribuirla cuando crecen las necesidades del campo. Su papel resulta especialmente importante en una isla marcada por la irregularidad de las lluvias y por la presión sobre los recursos hídricos.

BALTEN gestiona infraestructuras destinadas al almacenamiento y suministro de agua para riego agrícola, zonas verdes y otros usos autorizados. Su red incluye balsas, depósitos, conducciones y sistemas de distribución vinculados al servicio público de agua de riego.

Gestión eficiente del agua de riego

El Cabildo sostiene que los niveles actuales son adecuados para esta fase de la campaña agrícola. Aunque las reservas han bajado durante junio, el volumen almacenado continúa dentro de parámetros favorables para la época del año.

Valentín González remarcó el compromiso de BALTEN con una gestión “eficiente, sostenible y segura” del agua destinada al sector primario de Tenerife.

La evolución de las próximas semanas dependerá del consumo agrícola, las temperaturas, las aportaciones disponibles y la gestión del sistema insular de balsas. Por ahora, Tenerife inicia julio con más de 3,43 millones de metros cúbicos almacenados y con una reserva superior a la del pasado año.