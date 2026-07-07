Tenerife afronta este miércoles otro día de calor y la Aemet prevé máximas de hasta 37 grados

Tenerife se prepara para un miércoles marcado por el calor, la calima ligera en altura y temperaturas que volverán a superar los 30 grados en buena parte de la Isla. La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados en general, salvo algunos intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte y nuevas nubes tras el anochecer por debajo de los 300-500 metros.

La previsión apunta a una jornada muy cálida, aunque con temperaturas sin grandes cambios respecto a días anteriores. En Tenerife se alcanzarán o superarán los 30-32 grados de forma generalizada, salvo en el litoral norte, donde los valores serán más suaves por la influencia del alisio y la nubosidad baja.

Las zonas más afectadas por el calor estarán en las medianías del oeste, sur y este de la Isla. En estos puntos se podrán alcanzar los 34 grados, sin descartar valores puntuales de 37 grados. La Aemet tampoco descarta que la capital, Santa Cruz de Tenerife, pueda acercarse a esos registros, aunque la previsión oficial sitúa la mínima y máxima en 23 y 32 grados.

Noches cálidas en las zonas más expuestas

Además del calor diurno, la previsión advierte de temperaturas nocturnas elevadas en las zonas más afectadas. En las medianías del oeste, sur y este de Tenerife, los termómetros podrían mantenerse en el entorno de los 25 grados durante la noche.

En las medianías orientadas al norte también se esperan valores altos, con temperaturas de 30 a 33 grados durante el día y picos puntuales de 34 grados. No obstante, por debajo de los 300-500 metros, especialmente en áreas próximas al litoral norte, el ambiente será sensiblemente más fresco.

Viento del norte y brisas en la costa

El viento soplará de componente norte en Tenerife. En cumbres será flojo a moderado de componente oeste, con mayor intensidad en las cotas altas del Teide. En las costas del norte y del oeste predominarán las brisas.

La calima será ligera y se mantendrá en altura, por lo que podría enturbiar algo el cielo sin dejar, en principio, un episodio intenso en superficie.

El calor será más extremo en Gran Canaria

Aunque Tenerife tendrá una jornada calurosa, el episodio más intenso se espera en Gran Canaria, donde la Aemet prevé máximas de 37 grados en las cuencas de Tejeda y Tirajana, sin descartar que localmente se superen los 40 grados. En esa isla, las noches en las zonas más afectadas apenas bajarán de los 26-28 grados.

En Lanzarote y Fuerteventura, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 37 grados en zonas de interior del sur y este. En el resto de ambas islas se superarán de forma generalizada los 30-33 grados, salvo en los litorales norte y oeste.

En La Gomera y El Hierro, las medianías orientadas al sur y las zonas altas podrán llegar a los 34 grados, con picos locales de 37 grados. En La Palma, el calor será más probable en cumbres y medianías, especialmente en El Paso, donde se alcanzarán o superarán los 34 grados.

Recomendaciones ante el calor

Ante esta situación, conviene evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores, embarazadas, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas.

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También se recomienda ventilar las viviendas en las horas más frescas, reducir la actividad física intensa durante la tarde y extremar la precaución en zonas de medianías y cumbres, donde el calor puede ser más acusado que en algunos puntos del litoral.