Muchos conductores lo desconocen: el sencillo truco con la llave del coche para combatir la ola de calor al volante en Tenerife

El calor ha llegado por completa a Tenerife, con temperaturas que rozan los 40 grados. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores la importancia de extremar las precauciones antes de ponerse al volante porque las altas temperaturas pueden afectar negativamente a la conducción.

La Operación Especial Verano 2026 y Tráfico prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto.

La DGT ha lanzado un recordatorio a los conductores para que tengan en cuenta antes de lanzarse a la carretera durante estas sofocantes jornadas. "Recuerda programar tu viaje evitando las horas de más calor", insiste.

Consejos de la DGT para conducir durante la ola de calor

El principal consejo que lanza Tráfico es bajar las ventanillas durante unos segundos antes de encender el aire acondicionado, especialmente si el coche ha estado aparcado al sol. También aconseja planificar los desplazamientos para evitar las horas centrales del día, realizar paradas cada 200 kilómetros o cada dos horas y detenerse de inmediato si aparecen síntomas de fatiga o somnolencia.

La DGT recomienda mantener el aire acondicionado entre 22 y 24 grados para evitar cambios bruscos de temperatura y evitar dirigir las salidas de aire directamente a la cara o al pecho. Llevar la camiseta puesta al volante y utilizar un calzado cómodo también es importante para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones económicas.

Hidrátate con frecuencia, sin esperar a tener sed, ya que "el agua es el principal componente de nuestro organismo y necesitamos reponerla para mantener el equilibrio vital y que los órganos actúen correctamente", recuerda la DGT.

En las paradas, es recomendable buscar zonas de sombra y no dejar nunca dentro del vehículo a niños, personas mayores o mascotas. Por último, "vigila la temperatura del motor" porque el calor extremo también puede afectar al funcionamiento del automóvil.

Un truco fundamental para combatir el calor

Muchos conductores desconocen un truco muy útil para eliminar las altas temperaturas del vehículo durante el verano. Airear el coche es una de las primeras acciones que deben llevar a cabo los usuarios antes de subirse y, para ello, mantener pulsado el botón de apertura del mando permite bajar todas las ventanillas a la vez sin necesidad de entrar en el coche. Esta función ayuda a expulsar el aire caliente acumulado en el habitáculo antes de subir al vehículo.

Una vez hayan pasado unos minutos, determinados modelos también permite subir todas las ventanillas de forma automática manteniendo pulsado el botón de cierre y ya activar el aire acondicionado para circular con una temperatura adecuada. No todos los coches incorporan esta función, pero puede ser de gran ayuda durante los días de temperaturas extremas.