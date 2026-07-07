Impulso a la histórica Hacienda El Boquín de Icod de los Vinos: el Cabildo avanza en su rehabilitación

El Cabildo de Tenerife continúa avanzando en la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de la Isla con una actuación coordinada entre las áreas de Sector Primario y Patrimonio Histórico para impulsar la rehabilitación de la histórica hacienda El Boquín, ubicada en el municipio de Icod de los Vinos.

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González y la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, visitaron recientemente, la finca junto a responsables de ambas áreas para conocer sobre el terreno las posibilidades de intervención en este emblemático conjunto patrimonial, considerado uno de los espacios históricos y paisajísticos más singulares del norte de Tenerife.

González indicó que "la recuperación de la hacienda El Boquín representa una oportunidad para seguir demostrando que la conservación del patrimonio histórico y la actividad del sector primario pueden y deben avanzar de la mano. Estamos hablando de una finca con un enorme valor agrícola, paisajístico y cultural, cuya rehabilitación permitirá preservar nuestras raíces, impulsar la recuperación de los cultivos tradicionales y generar un espacio de referencia para poner en valor la estrecha relación entre el campo y la identidad de Tenerife. Desde el Cabildo apostamos por proyectos que protejan nuestro legado y, al mismo tiempo, contribuyan al desarrollo sostenible del medio rural. Apostamos por continuar el trabajo iniciado desde hace dos años, fruto de los resultados de un proceso participativo con los vecinos del municipio que plantearon una reforma integral de todo el entorno de la Finca El Boquín".

Durante la visita, Isabel de Esteban destacó la importancia de abordar este proyecto desde una perspectiva transversal. "La hacienda El Boquín es mucho más que un edificio histórico. Es un espacio donde confluyen nuestro patrimonio arquitectónico, el paisaje agrícola, la memoria colectiva y la identidad de Tenerife. Su recuperación requiere una visión integral que permita conservar sus valores patrimoniales al tiempo que se potencia su función como espacio vivo y de utilidad pública".

"El trabajo coordinado entre Sector Primario y Patrimonio Histórico nos permitirá desarrollar un proyecto respetuoso con la esencia del lugar, poniendo en valor tanto la hacienda como el conjunto de la finca, su paisaje agrícola y su extraordinario entorno natural", añadió la directora insular.

Un inmueble del siglo XVII

La hacienda El Boquín, levantada en el siglo XVII y adaptada a la compleja orografía del Barranco de Caforiño, constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura rural tradicional de Tenerife. Conserva elementos característicos de la construcción tradicional canaria, como sus balcones de madera, muros de mampostería y cubiertas de teja, integrados en un paisaje de bancales y antiguos sistemas hidráulicos que reflejan siglos de actividad agrícola.

El enclave posee, además, un destacado valor histórico por su vinculación con figuras relevantes de la historia de Tenerife y de la antropología mundial. Entre 1921 y 1922 acogió al prestigioso antropólogo Bronislaw Malinowski, quien redactó en este lugar parte de su obra Los Argonautas del Pacífico Occidental, considerada uno de los textos fundamentales de la antropología moderna.

Del Cabildo desde 1997

La finca, adquirida por el Cabildo de Tenerife en 1997, ocupa aproximadamente 17 hectáreas dentro del Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata. En ella conviven un importante patrimonio arquitectónico con una elevada riqueza ambiental, caracterizada por especies vegetales autóctonas, abundantes recursos hídricos y un paisaje agrícola tradicional que se ha ido recuperando en los últimos años.

Esta actuación permitirá seguir avanzando en la conservación de este espacio singular, favoreciendo la protección de su patrimonio histórico, la recuperación de sus edificaciones tradicionales y la puesta en valor de un enclave que constituye un referente de la historia, la cultura y el paisaje agrícola de Tenerife.