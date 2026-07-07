El HUC revoluciona Urgencias: plan de obras de dos millones de euros, Urgencias Pediátricas y un 22% más de personal

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) afronta la mayor transformación estructural y de gestión de su historia reciente. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, desgranó este martes en el Pleno del Parlamento las acciones ejecutadas y previstas dentro del Proyecto Urgencias 2024-2026. Este plan estratégico, que ya se encuentra en desarrollo, contempla un paquete de doce actuaciones arqueadas en más de dos millones de euros dirigidas a optimizar la eficiencia asistencial y mejorar las condiciones de pacientes y trabajadores.

El despliegue se asienta sobre tres pilares maestros —organización, recursos humanos e infraestructuras— y persigue un cambio radical en los itinerarios de los pacientes tras el primer triaje para reducir al mínimo los tiempos de espera.

Las próximas obras: Pediatría, Traumatología y Reanimación

Tras haber completado una primera fase de mejoras, Monzón anunció la hoja de ruta inminente para el centro hospitalario:

Nueva área de Pediatría de Urgencias: Cuyo proyecto de obra ya se encuentra en fase de preparación.

Cuyo proyecto de obra ya se encuentra en fase de preparación. Área de exploración eficiente: Modificación del espacio actual para agilizar las consultas médicas.

Modificación del espacio actual para agilizar las consultas médicas. Nuevos espacios críticos: Creación de una zona específica de Traumatología, una segunda Unidad de Corta Estancia y una nueva área de reanimación.

Lo que ya funciona: Psiquiatría, más camas y el "alta express" en ambulancia

Desde el año 2024, el HUC ha ido ganando espacio asistencial con hitos clave que ya alivian la presión diaria. Entre ellos destaca la apertura de la zona de urgencias psiquiátricas, la nueva sala de Admisión y Atención al Usuario, y una Unidad de Corta Estancia con 22 camas, a las que se suma otra sala con capacidad para 19 camillas. Además, en noviembre de 2025 se inauguró el circuito específico para pacientes de Traumatología.

Uno de los cuellos de botella históricos del HUC quedó solventado en enero de 2025 con la activación de una unidad de transferencia de salida. Con la contratación de una ambulancia, un celador y un auxiliar específicos, el hospital ha agilizado la salida de pacientes dependientes que reciben el alta médica, reduciendo drásticamente la espera en camilla. En paralelo, se han sumado 32 camas de Hospitalización a Domicilio potenciadas con otras 16 operativas en el Hospital del Norte, junto a 17 nuevas camas para el servicio de Paliativos.

Más médicos y un cuadro de mandos en tiempo real

La metamorfosis del servicio no es solo de ladrillo; el factor humano y digital es clave. La plantilla global de profesionales se ha incrementado en un 22%, reforzando los equipos de Enfermería, celadores y Técnicos Auxiliares de Cuidados de Enfermería (TCAE). Los turnos médicos se han reorganizado por completo para cubrir las franjas de mayor afluencia, con 19 profesionales por la mañana, 12 por la tarde y hasta seis en régimen de guardia presencial.

Finalmente, la gestión de las crisis se monitoriza ahora de forma matemática. El HUC ha estrenado un cuadro de mandos digital que mide la presión asistencial en tiempo real. Este sistema de control permite a los equipos de supervisión detectar picos de saturación al instante y aplicar planes de contingencia inmediatos, como la apertura de zonas de atención complementarias o la aceleración en el registro de las transferencias de las ambulancias.