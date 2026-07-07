La guagua pisa el acelerador en Tenerife: Titsa suma un 81 % más de viajeros desde 2022

Coger la guagua en Tenerife está de moda. Y es que, desde 2022, la red de Titsa ha incrementado su número de viajeros en cerca de un 81 %. Así lo revela el primer Barómetro del Transporte Público Interurbano de Tenerife, un informe inédito que, en comparación con el resto del territorio español, mide la satisfacción de quienes utilizan el servicio y marcará la hoja de ruta de las futuras decisiones en materia de movilidad en Tenerife.

Las nuevas guaguas de dos pisos / Arturo Jiménez

Los resultados sitúan a la propia TITSA por encima de la media nacional. Los tinerfeños valoran el transporte público de Tenerife con un 7,4 sobre 10, frente al 6,3 registrados en el conjunto de España, y superan la media en todos los atributos analizados: relación calidad-precio, comodidad, limpieza, seguridad, frecuencia de paso o sostenibilidad. No es una percepción aislada. El 93 % de los usuarios asegura recurrir a la guagua para sus desplazamientos habituales, el 70 % tiene una parada a menos de diez minutos de su domicilio y el 58 % alcanza su destino en ese mismo intervalo de tiempo, indicadores que reflejan una red cada vez más integrada en la movilidad cotidiana de la Isla.

Una red de 187 líneas y 4.005 paradas sostiene el crecimiento de la guagua en Tenerife

Detrás de estos datos hay una infraestructura de 187 líneas y 4.005 paradas que oferta cerca de 160 millones de plazas al año y supera los dos millones de viajes. Ese despliegue ha permitido consolidar un cambio de hábitos: siete de cada diez viajeros utilizan la guagua al menos tres días por semana, frente a dos de cada diez de la media nacional, mientras que la compañía ha incorporado un 52,5 % de nuevos usuarios desde 2022, según el estudio elaborado por Corporación 5 a partir de un millar de encuestas.

Imagen de la flota de vehículos de TITSA / ED/LOT

La transformación también se percibe dentro de los vehículos. El 91 % de la flota dispone de pantallas informativas y aire acondicionado, el 89 % permite el pago con tarjeta bancaria, el 86 % incorpora puertos USB y el 65 % admite el acceso con mascotas. A ello se suma la renovación del parque móvil hacia modelos menos contaminantes: los vehículos diésel se han reducido de 572 a 366 unidades, mientras que los híbridos han pasado de apenas 29 a 298. Solo entre 2024 y 2025 se incorporaron 257 nuevas guaguas, de las que 175 son híbridas, un proceso que, en palabras de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha convertido a Tenerife en la isla con "la flota más joven, moderna y sostenible de toda España".

La gratuidad del transporte público impulsa el cambio de hábitos

La gratuidad del transporte público terminó por consolidar esta tendencia. Desde su implantación en 2023, ocho de cada diez viajeros utilizan un abono y el 79 % se benefició de esta medida durante 2025, lo que refuerza el objetivo, según el propio Cabildo, "de favorecer un cambio de hábitos en la forma de desplazarse por la Isla". Así, "Tenerife es hoy el mayor referente nacional del transporte público interurbano", defendió Dávila durante la presentación del informe.

El Barómetro del Transporte Público Interurbano de Tenerife, que nace con vocación de convertirse en una herramienta de planificación, identifica además seis líneas estratégicas para seguir mejorando el servicio: mantener la fidelización asociada al abono temporal, reforzar la capacidad en los corredores con mayor demanda —donde se registran episodios de saturación de hasta el 17 %—, agilizar los transbordos, ampliar la información en tiempo real al pasajero, ganar prioridad para las guaguas en la red viaria y continuar avanzando en la electrificación y la sostenibilidad de la flota. En definitiva, un diagnóstico que no solo fotografía el momento de mayor crecimiento de TITSA, sino que dibuja la hoja de ruta para consolidar el nuevo modelo de movilidad en Tenerife.