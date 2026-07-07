El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos
Este establecimiento tinerfeño mantiene la esencia ofreciendo cocina casera y el buen producto a sus comensales
Los guachinches siguen siendo uno de los grandes atractivos gastronómicos de Tenerife para quienes buscan comida casera, buen vino y precios ajustados. Tanto vecinos como quienes visitan la isla buscan disfrutar de los platos de siempre y en Guachinche Antonio de León (Alfredo), situado en La Victoria de Acentejo, es uno de los lugares perfectos para ello.
El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado el establecimiento junto a varios amigos y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Comimos por menos de 20 euros por persona y la verdad es que salimos muy contentos", asegura.
Un establecimiento que mantiene la esencia tradicional
Uno de los principales aspectos que llamó la atención del creador fue el formato de la carta. "Lo primero que me llamó la atención fue el menú: una simple hoja escrita a mano", comenta. Para él, esa sencillez refleja la filosofía de muchos guachinches tradicionales que llevan años funcionando apostando por lo esencial: comida casera, vino de la tierra y buen producto.
En su menú puedes encontrar diferentes elaboraciones tradicionales y el creador de contenido cree "que cambia según el día".
La carne de cabra es uno de los platos estrella
En su visita, disfrutaron de algunos de los platos más característicos de la gastronomía canaria, entre los que se encuentran las garbanzas, el queso asado, las croquetas caseras, la carne fiesta y el bichillo a la brasa.
Sin embargo, la carne de cabra fue el plato estrella de la comida y el plato favorito de todos los comensales. También elogiaron el queso asado, del que pidieron un segundo plato tras probarlo.
Como broche final, disfrutaron los dos únicos postres que había en el establecimiento que era el quesillo y el quesillo de piña, dos elaboraciones caseras para culminar la experiencia gastronómica.
Horario y ubicación
Guachinche Antonio de León se encuentra en la calle Vista Alegre, en el municipio La Victoria de Acentejo. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y destacan tanto sus elaboraciones como la relación calidad - precio que ofrecen.
Abre lunes, martes, viernes y sábado de 11:00 a 23:00 horas, mientras que miércoles y domingo reduce su horario y ofrece solo servicio de almuerzos de 11:00 a 17:00 horas. Jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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