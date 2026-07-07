La Cueva del Viento abrirá gratis para los vecinos de Icod el último domingo de cada mes

La Cueva del Viento, en Icod de los Vinos, incorporará el acceso gratuito para los residentes del municipio el último domingo de cada mes. La medida, anunciada por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, busca acercar este espacio natural a la población local y fomentar el conocimiento de uno de los enclaves volcánicos más singulares de la Isla.

El recurso turístico, gestionado por la empresa pública Ideco, recibió en 2025 la visita de 23.409 personas procedentes de 63 nacionalidades. La cifra supone una ocupación del 96,5% sobre el total de plazas ofertadas, según los datos del Cabildo de Tenerife.

La gruta fue visitada este lunes por Lope Afonso; el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha; y el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, entre otros representantes institucionales.

Interior de la Cueva del Viento. / MUNA

Visitas en grupos reducidos para proteger la cueva

El Cabildo defiende que la gestión de la Cueva del Viento se basa en un modelo de turismo responsable, adaptado a la fragilidad ambiental y geológica del espacio.

Las visitas se realizan en grupos reducidos de un máximo de 15 personas, una limitación que permite evitar la saturación, controlar el impacto sobre las galerías y conservar las condiciones naturales del tubo volcánico. La propia web oficial de la Cueva del Viento recuerda que se trata de un ecosistema protegido de alto valor y que las rutas guiadas están limitadas a 15 visitantes por grupo.

El consejero de Turismo destacó que este sistema busca compatibilizar el interés turístico por la cueva con la necesidad de preservar un entorno especialmente sensible.

Nuevas rutas en estudio

El equipo gestor trabaja además en el desarrollo de una ruta nocturna y analiza la posible apertura al público de la galería del sobrado inferior. Cualquier avance en esta línea se realizará, según el Cabildo, bajo criterios técnicos y de conservación.

Interior de la Cueva del Viento, el mayor tubo volcánico de Europa. / E. D.

El objetivo es diversificar la experiencia del visitante sin comprometer la estabilidad del espacio ni alterar sus valores naturales. En un recurso subterráneo de estas características, la planificación de nuevas rutas requiere estudios previos sobre seguridad, geología, ventilación, humedad y capacidad de carga.

Más de 1.500 rutas guiadas en 2025

Durante 2025 se organizaron 1.552 rutas guiadas en la Cueva del Viento. Del total, 644 se realizaron en español, 486 en inglés y 268 en alemán.

El espacio también recibió la visita de 154 grupos organizados y 24 centros educativos de Tenerife, lo que confirma su doble papel como recurso turístico y como herramienta de divulgación científica y ambiental.

Afonso destacó que la elevada afluencia registrada el pasado año refleja el interés que despierta este enclave tanto entre turistas como entre la población local. En concreto, 3.215 residentes canarios recorrieron el interior del tubo volcánico durante 2025.

Una experiencia espeleológica

La visita a la Cueva del Viento conserva un marcado carácter espeleológico. Los visitantes deben utilizar casco e iluminación individual, ya que las galerías no han sido adaptadas artificialmente para facilitar el recorrido.

Esta decisión permite mantener intactas las características naturales del tubo volcánico y ofrecer una experiencia más cercana al entorno original. El consejero insular José Carlos Acha subrayó que la conservación de la cueva exige mantener su configuración natural y vigilar de forma permanente su estado.

El equipo técnico emplea tecnología Lidar para controlar la estabilidad geológica del área visitable. También trabaja en la monitorización de parámetros ambientales como la temperatura, la concentración de radón y CO₂, y los niveles de humedad.

Un tubo volcánico de 27.000 años

La Cueva del Viento se formó hace aproximadamente 27.000 años a partir de las coladas del volcán Pico Viejo, situado junto al Teide. Su nombre se debe a las intensas corrientes de aire que se generan en el interior de la cavidad.

El tubo volcánico destaca por la complejidad de su red de galerías, distribuidas en tres niveles superpuestos, con numerosas ramificaciones aún sin explorar. La web oficial del enclave lo identifica como el tubo volcánico más largo de Europa y uno de los mayores del mundo.

Interior de la Cueva del Viento. / MUNA

Además de su valor paisajístico, la cueva posee interés ecológico, científico y arqueológico. Alberga especies endémicas adaptadas al medio subterráneo, como la Loboptera subterránea, una cucaracha sin ojos, y conserva restos de enterramientos guanches y fósiles de vertebrados extinguidos en la Isla, entre ellos la hubara, la rata gigante y el lagarto gigante.

Valoración alta de los visitantes

Las encuestas de satisfacción realizadas tras la visita reflejan una valoración muy elevada de la experiencia. Los visitantes alemanes otorgaron una puntuación de 5 sobre 5, mientras que turistas británicos y españoles la valoraron con 4,8.

El alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, agradeció la colaboración del Cabildo y destacó la importancia de facilitar que los residentes del municipio puedan acceder a este "tesoro natural" situado en su propio entorno.

Reservas y precios

La visita a la Cueva del Viento se realiza con reserva previa a través de su web oficial. La entrada general cuesta 25 euros para adultos y 8,50 euros para niños de entre 5 y 12 años. Los residentes canarios cuentan con tarifas reducidas de 15 euros para adultos y 5 euros para menores.