Confirmado por la Policía Nacional: las estafas más comunes del verano que pueden vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

Los ciberdelincuentes no se toman vacaciones ni en verano. De hecho, la época estival es una de sus favoritas, ya que muchos ciudadanos preparan viajes, buscan alojamientos, compran billetes o aprovechan ofertas online. Los estafadores utilizan este aumento de actividad en internet para intentar robar datos personales y bancarios a través de falsas plataformas, anuncios fraudulentos o mensajes engañosos.

La Policía Nacional ha publicado un vídeo en el que explica las tres estafas más frecuentes a las que se pueden enfrentar los ciudadanos durante las vacaciones de verano. "Antes de hacer las maletas, lee esto", avisa.

Las tres estafas más comunes en verano

Las autoridades se han encargado de advertir a los viajeros sobres los fraudes que más ejecutan los ciberdelincuentes durante esta época. En primer lugar, el alquiler fantasma es uno de los más comunes. Los estafadores utilizan fotos robadas y ofertas muy tentadoras para que las víctimas caigan con mayor rapidez en la trampa. "Comprueba su veracidad con una videollamada antes de pagar", aconseja la agente. Lo más fiable es utilizar plataformas oficiales, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y consultar previamente la experiencia de otros usuarios.

Los ciudadanos que vayan a realizar sus viajes de verano en avión también puede verse afectados por los "billetes pitara". Los ciberdelincuentes utilizan webs trampa para ofrecer ofertas de vuelos o anuncios que suplantan la identidad de las compañías aéreas. La Policía Nacional recomienda comprar "siempre en webs oficiales o agencias verificadas".

Por último, las excursiones o tours son una de las actividades más elegidas por los viajeros para descubrir los encantos de los lugares que visitan. Para evitar entradas y excursiones falsas la agente insiste en comprar solo en plataformas de confianza porque en muchos casos los interesados pagan por adelantado y cuando llega el momento el tour no existe.

La Policía Nacional aconseja extremar la precaución para evitar robos durante las vacaciones estival y aseguran que el primer paso deben darlo los ciudadanos protegiéndose. También insisten en la importancia de presentar una denuncia si has sido víctima de un fraude este verano, ya que de esta manera las autoridades podrán advertir al resto de ciudadanos y frenar los engaños durante esta época.