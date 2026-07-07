Cierran una playa de El Médano tras detectarse un nivel superior al permitido de E.coli

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha informado del cierre temporal de la playa Leocadio Machado, en el Médano, tras detectarse un nivel de Escherichia coli (E.coli) superior a lo permitido.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento indica que es solo esta playa del municipio la que supera los niveles permitidos para el baño.

La Corporación anuncia que este miércoles se volverán se volverán a tomar muestras para realizar un contraanálisis.

El Consistorio apunta que esta medida se ha tomado para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados de las nuevas analíticas. En cuanto confirmen que las aguas son aptas para el baño, se procederá a su reapertura.

Se recomienda seguir las restricciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.