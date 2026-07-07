El calor extremo continúa en Tenerife este martes y la Aemet apunta a termómetros por encima de 35 grados

Canarias se despierta este martes inmersa en uno de los episodios de calor más intensos del año. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su previsión de temperaturas excepcionalmente altas en todo el archipiélago, donde los termómetros volverán a superar ampliamente los 30 grados y podrán alcanzar los 39 grados en varios puntos.

En Tenerife, la jornada estará marcada por el calor, el predominio de los cielos despejados y la presencia de calima ligera en altura, mientras que las temperaturas seguirán subiendo respecto a días anteriores.

Hasta 36 grados en Tenerife

La previsión de la Aemet indica que en la isla se alcanzarán o superarán los 30 y 32 grados en buena parte del territorio, excepto en el litoral norte.

El calor será especialmente intenso en las medianías del oeste, sur y este, así como en el entorno de Santa Cruz de Tenerife, donde se podrán registrar hasta 36 grados. En la capital tinerfeña la temperatura oficial prevista es de 23 grados de mínima y 34 de máxima, aunque en algunos puntos del municipio los valores podrían ser superiores.

Además, la noche volverá a ser especialmente cálida, con temperaturas que en las zonas más afectadas podrían mantenerse alrededor de los 25 grados, lo que favorece una nueva noche tropical.

Calima y viento moderado

El día comenzará con algunos intervalos nubosos en el litoral norte, aunque el resto de la isla permanecerá prácticamente despejado.

La calima ligera en altura seguirá presente durante la jornada, mientras que el viento soplará flojo a moderado de componente norte en la costa, con intervalos más intensos en los extremos nordeste y suroeste. En medianías y zonas altas predominará el viento flojo del suroeste.

Canarias rozará los 40 grados

El episodio de calor será aún más intenso en otras zonas del archipiélago.

En Gran Canaria se esperan 39 grados en las medianías orientadas al este, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, donde incluso podrían superarse puntualmente los 40 grados.

En Fuerteventura tampoco se descarta alcanzar 39 grados en el interior de la isla, mientras que en Lanzarote los termómetros podrían llegar a los 37 grados en las vertientes sur y este.

Por su parte, La Gomera, La Palma y El Hierro registrarán máximas de entre 34 y 36 grados en sus medianías y zonas altas.

Temperaturas previstas en las capitales

Santa Cruz de Tenerife: 23ºC de mínima y 34ºC de máxima.

23ºC de mínima y 34ºC de máxima. Las Palmas de Gran Canaria: 21ºC de mínima y 26ºC de máxima.

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La Aemet recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y extremar las precauciones, especialmente entre personas mayores, menores y colectivos vulnerables, ante una jornada en la que el calor volverá a ser el gran protagonista en Tenerife y el resto de Canarias.