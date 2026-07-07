El Cabildo de Tenerife inyecta más de dos millones de euros para garantizar el reparto de productos básicos en 2026

La corporación insular refuerza su escudo social para proteger a las familias más vulnerables. El Cabildo de Tenerife ha anunciado una importante partida de 2.044.000 euros para este año 2026, destinada íntegramente a subvencionar la actividad de las entidades que distribuyen y reparten productos de primera necesidad a lo largo de toda la geografía tinerfeña.

La iniciativa beneficiará de forma directa a 33 organizaciones del tercer sector asociadas al programa 'Tenerife Isla Solidaria', un proyecto gestionado por Sinpromi a través de la consejería de Acción Social que se ha convertido en el pilar fundamental para paliar las situaciones de emergencia en la isla.

Un presupuesto adaptado a la realidad de la inflación

Para coordinar el despliegue de estas ayudas, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha mantenido un encuentro de trabajo con los representantes de las 33 entidades beneficiarias en el Salón de Plenos del Palacio Insular. Durante la reunión, Fumero subrayó que la decisión de inyectar más fondos este año responde de manera directa al contexto económico actual:

“Para 2026, hemos incrementado la partida presupuestaria para este fin, teniendo en cuenta el aumento de los precios de los productos y servicios básicos, que afecta a los hogares canarios”

La consejera insistió en que estos encuentros presenciales son vitales para fomentar el trabajo en red con las entidades del Tercer Sector, impulsando el diseño de nuevos itinerarios que generen más y mejores oportunidades para todos los usuarios del sistema de asistencia.

Los dos grandes objetivos de la subvención

Esta línea de ayudas de más de dos millones de euros se ha diseñado con un doble propósito estratégico para maximizar su impacto real en la sociedad tinerfeña:

Cobertura directa a los ciudadanos: Garantizar el acceso a productos básicos a aquellas personas y familias con escasos recursos económicos que tienen graves dificultades para cubrir sus necesidades por sí mismas.

Garantizar el acceso a productos básicos a aquellas personas y familias con escasos recursos económicos que tienen graves dificultades para cubrir sus necesidades por sí mismas. Fortalecimiento del tejido solidario: Apoyar económicamente la estructura organizativa de las propias entidades de reparto, permitiéndoles mantener a sus actuales trabajadores o, incluso, reforzar sus equipos mediante la contratación de nuevo personal operativo.

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Con este movimiento, el Cabildo busca asegurar que la red de solidaridad insular cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para afrontar sin contratiempos los retos sociales de este 2026.