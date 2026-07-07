Tenerife activa el nivel 2 de prevención de incendios por altas temperaturas
Se prohíbe el fuego en el exterior, el uso de maquinaria y la circulación por pistas forestales con fines recreativos para prevenir incendios
El Cabildo de Tenerife ha activado este martes las medidas de prevención de incendios forestales de grado 2 ante el episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días, con máximas que podrían alcanzar los 37,3 grados, especialmente en la vertiente sur de la isla y en el municipio de El Rosario. Las restricciones, que estarán vigentes hasta el próximo diez de julio, implican el cierre de las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, así como la prohibición de la circulación de vehículos a motor por la red de pistas forestales con fines recreativos.
Restricciones
La activación del grado 2 mantiene la prohibición de hacer fuego en el exterior, incluyendo barbacoas, hogueras, fogones y cocinas de gas. También quedan suspendidos los aprovechamientos forestales y el uso de maquinaria o herramientas capaces de producir chispas, como desbrozadoras, radiales de corte o equipos de soldadura.
Se prohíbe igualmente el uso de material pirotécnico en las zonas de riesgo y fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, miradores y el resto de infraestructuras de uso público ubicadas en el monte. Asimismo, las restricciones afectarán a la circulación de vehículos de motor por la red de pistas forestales con fines recreativos, la celebración de eventos deportivos, romerías y cualquier otra actividad que discurra por pistas forestales, senderos o campo a través. La actividad cinegética queda suspendida mientras permanezcan vigentes estas medidas.
Recomendaciones ante el episodio de calor
El Cabildo, por su parte, recomienda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias durante este episodio de altas temperaturas. Entre ellas figuran mantener una correcta hidratación, incluso sin sensación de sed; utilizar protector solar, gafas de sol y ropa ligera de colores claros; buscar lugares frescos o con sombra y evitar la actividad física al aire libre entre las 12:00 y las 16:00 horas.
Se aconseja prestar especial atención a las personas más vulnerables, especialmente menores, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, por ser los colectivos más expuestos a los efectos del calor extremo.
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos
- «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
- La cafetería de Tenerife que conquista a los amantes del café de especialidad: recién tostado, dulces artesanales y focaccias
- Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife
- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
- La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo