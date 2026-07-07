Tenerife activa el nivel 2 de prevención de incendios por altas temperaturas

El Cabildo de Tenerife ha activado este martes las medidas de prevención de incendios forestales de grado 2 ante el episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días, con máximas que podrían alcanzar los 37,3 grados, especialmente en la vertiente sur de la isla y en el municipio de El Rosario. Las restricciones, que estarán vigentes hasta el próximo diez de julio, implican el cierre de las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, así como la prohibición de la circulación de vehículos a motor por la red de pistas forestales con fines recreativos.

Restricciones

La activación del grado 2 mantiene la prohibición de hacer fuego en el exterior, incluyendo barbacoas, hogueras, fogones y cocinas de gas. También quedan suspendidos los aprovechamientos forestales y el uso de maquinaria o herramientas capaces de producir chispas, como desbrozadoras, radiales de corte o equipos de soldadura.

Se prohíbe igualmente el uso de material pirotécnico en las zonas de riesgo y fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, miradores y el resto de infraestructuras de uso público ubicadas en el monte. Asimismo, las restricciones afectarán a la circulación de vehículos de motor por la red de pistas forestales con fines recreativos, la celebración de eventos deportivos, romerías y cualquier otra actividad que discurra por pistas forestales, senderos o campo a través. La actividad cinegética queda suspendida mientras permanezcan vigentes estas medidas.

Recomendaciones ante el episodio de calor

El Cabildo, por su parte, recomienda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias durante este episodio de altas temperaturas. Entre ellas figuran mantener una correcta hidratación, incluso sin sensación de sed; utilizar protector solar, gafas de sol y ropa ligera de colores claros; buscar lugares frescos o con sombra y evitar la actividad física al aire libre entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Se aconseja prestar especial atención a las personas más vulnerables, especialmente menores, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, por ser los colectivos más expuestos a los efectos del calor extremo.