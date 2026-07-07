Arona se sitúa como el segundo municipio más golpeado por el ‘sinhogarismo’ en Tenerife

La crisis habitacional toca muy de cerca al núcleo turístico de Arona, en el sur de Tenerife. Así lo determinan las cifras del primer estudio de exclusión residencial extrema de 2025 elaborado por Cáritas y encargado por el Ayuntamiento, que define al municipio como el segundo territorio de la Isla con mayor densidad de 'sinhogarismo' después de Santa Cruz. En concreto, existen 35 personas en esta situación por cada 10.000 habitantes, con una población de 86.624 residentes. El documento, presentado este martes en rueda de prensa, califica este dato como "conservador". Desde 2021, Arona se ha situado entre los cinco municipios de Tenerife con más casos en este ámbito social, y en tres de esos cinco años ocupó el segundo puesto a nivel insular.

Este diagnóstico (un estudio de 135 páginas) es la base para elaborar un futuro plan estratégico municipal sobre 'sinhogarismo' en el municipio sureño. El planteamiento inicial de esta iniciativa no se centra exclusivamente en el carácter asistencial, sino que también habla e insiste en vivienda, prevención, acompañamiento social, coordinación sociosanitaria, empleo y acceso efectivo a derechos. Estos pilares están plenamente identificados gracias al trabajo de campo, previamente elaborado, a través de 172 entrevistas realizadas en profundidad a personas que se encuentran sin un hogar en diferentes puntos de Arona. Estos cuestionarios facilitaron la información cualitativa del estudio, más allá de los números.

No solo en la calle

La cifra principal que arroja el documento es que hubo 307 personas en esta situación entre 2024 y 2025. No obstante, Cáritas destaca que se trata de un número limitado debido a la capacidad de prospección y acompañamiento. Suben hasta un rango de entre 470 y 885 personas por las estimaciones realizadas sobre asentamientos informales. Además, se amplía el concepto de 'sinhogarismo' y no solo habla de personas que duermen en la calle, sino también de quienes residen en un vehículo, una caravana, una chabola, una construcción improvisada, una construcción abandonada o una infravivienda sin estabilidad jurídica ni condiciones mínimas.

Uno de los asentamientos de Arona / El Día

El contraste está en la Arona turística y llena de oportunidades laborales y económicas. El informe aborda otra perspectiva del municipio en un contexto de presión sobre el mercado de la vivienda, crecimiento poblacional, empleo estacional y dificultad para acceder a alquileres asequibles. No se diagnostica que el turismo produzca por sí solo el 'sinhogarismo', sino que el modelo residencial de un enclave turístico como el de Arona reduce el margen de supervivencia habitacional de personas con empleos inestables, ingresos bajos o redes familiares frágiles.

En este sentido, los datos del estudio de Cáritas son concluyentes: Arona tiene alrededor de 50.000 viviendas, de las que 30.000 son principales, 12.500 secundarias o vacacionales y 7.500 están vinculadas al alquiler turístico registrado. A esto se le suma que el alquiler residencial aumentó un 40% desde 2015 en el municipio, desde 12 a 15 euros por metro cuadrado en 2023 con picos de hasta 18 euros en zonas turísticas. El estudio hace una comparación entre esta subida del precio de la renta habitacional y el sueldo medio de un canario: 1.300 euros netos mensuales. Se establece que "el alquiler resulta inasumible para una parte de la población". Esto empuja a trabajadores, familias y jóvenes hacia localidades colindantes y provoca que los que tienen su empleo en el sector turístico no puedan residir cerca de sus puestos de trabajo.

¿Qué empuja al 'sinhogarismo'?

En cuanto a los motivos que desembocan en el 'sinhogarismo', el documento habla de pobreza sin una red de seguridad suficiente. Casi el 80% de los entrevistados no recibe ningún tipo de ayuda, subsidio o pensión. Entre los que la reciben, la media es inferior a 490 euros mensuales. Por otro lado, la salud acelera hacia la exclusión. Enfermedades crónicas, salud mental no diagnosticada, adicciones, patología dual y discapacidad son las problemáticas presentadas en el informe, que se agravan con la incapacidad de seguir tratamientos, cuidar la higiene (reseñado de manera específica), conservar la medicación o mantener las citas médicas.

A lo largo del estudio realizado por Cáritas para el Ayuntamiento de Arona se leen citas textuales de los entrevistados. Un hombre de 39 años que lleva tres años en la calle explica que consigue "trabajar de cocinero siempre sin contrato, días sueltos... y cuando me ofrecían un contrato, eran basura, por horas y que luego trabajabas más de lo que te decían, como si fueras un esclavo". Se enmarcan bajo el título 'palabras de vida' a lo largo de todo el documento para mostrar los diferentes perfiles a los que golpea el 'sinhogarismo' en Arona. Nadie queda a salvo de la crisis habitacional que atraviesa uno de los municipios turísticos más importantes de Tenerife y del Archipiélago canario.

Los Cristianos concentra el mayor número de casos de sinhogarismo

El núcleo de Los Cristianos concentra la mayor densidad de casos de 'sinhogarismo' de Arona: entre 71 y 100. Otros enclaves del municipio, como Valle San Lorenzo, La Estrella, El Fraile, Las Rosas, Las Galletas y Costa del Silencio, suman entre 51 y 70 personas en esta situación de exclusión residencial extrema. Playa de Las Américas, Cho, Cabo Blanco o Buzanada tienen entre 31 y 50 casos y lugares como Arona Centro, Chayofa, Palm-Mar, Guaza y Guargacho de 1 a 10 casos. El documento incorpora este mapa que ayuda a realizar una aproximación sumativa a la planteada con la incorporación de las estimaciones de los asentamientos informales detectados.