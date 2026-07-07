La Aemet amplía el aviso naranja al área metropolitana de Tenerife, con temperaturas máximas de 37 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos en las islas, pasando el área metropolitana de Tenerife a aviso naranja.

De esta manera, la isla podrá alcanzar temperaturas máximas 37º C., que afectarán, principalmente, a los municipios de El Rosario, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna por encima de los 500 metros. Además, aunque los termómetros tenderán a descender durante la noche, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25-27º C.

El resto de la isla seguirá en aviso amarillo, con máximas de 36 grados en las zonas este, sur y oeste, y de 34 en el norte.

Un grupo de personas se refrescan del calor en un charquito de Tenerife. / Arturo Jiménez

Resto de islas

Junto a Tenerife, seguirán en aviso naranja las zonas este, sur y oeste de Gran Canaria, así como las cumbres de dicha isla. De hecho, es aquí donde los termómetros alcanzarán los datos más altos, con máximas de 39 grados, pudiendo superar localmente los 40. Las noches también serán calurosas, con temperaturas que apenas bajarán de los 26-28º C.

Donde sí que se notará un ligero descenso de temperaturas es en el resto de islas orientales, cuyos avisos han pasado a amarillo. En este caso, las máximas rondarán los 34º C. En concreto, se alcanzará este umbral en zonas de interior y vertientes sur tanto de Lanzarote como de Fuerteventura.

Por su parte, el resto de islas occidentales se mantendrán con máximas de 36 grados.

Alerta y recomendaciones

Cabe recordar que, ante esta situación, provocada por una masa de aire cálido y seco de origen continental africano, el Gobierno de Canarias activó desde este lunes la situación de alerta en todo el archipiélago e insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

Protegerse del sol y el calor.

y el calor. Permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, bajar las persianas de ventanas donde toca.

Abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.

de la casa durante la noche para refrescarla. Recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.

Tener en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.

En la calle, evitar el sol directo. Llevar una gorra o un sombreo, utilice ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.