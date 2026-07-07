Actualización del tiempo de la Aemet: el calor continúa en Tenerife con temperaturas máximas de 36 grados

El calor seguirá achicharrando este martes a los tinerfeños, con temperaturas máximas de 36 grados. Una situación que ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active, al igual que en la jornada precedente, el aviso amarillo por temperaturas máximas entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Este fuerte episodio de calor no es exclusivo, ya que está afectando a todo el archipiélago, con máximas de 39 grados en algunas zonas y superándose localmente los 40. Las islas orientales son en las que más se están notando las altas temperaturas y, de hecho, frente al aviso amarillo de las islas occidentales, en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, el aviso es de color naranja.

Centrándonos en Tenerife, las zonas más afectadas por las altas temperaturas son el área metropolitana, así como las vertientes este, sur y oeste. En concreto, las máximas son de 36 grados, pero se podrá superar localmente este umbral en medianías del oeste, sur y sudeste, donde las mínimas apenas bajarán de los 25-27 grados.

Alerta en Canarias

Ante esta situación, provocada por una masa de aire cálido y seco, de origen continental africano, el Gobierno de Canarias ha activado la situación de alerta en todo el archipiélago por temperaturas máximas.

Previsión para Tenerife

En cuanto a la previsión del tiempo para este martes en Tenerife, la Aemet indica que estará despejado, con calima ligera en altura, salvo por intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como tras el anochecer por debajo de los 300-500 metros.

Atendiendo a los termómetros, se alcanzarán o superarán los 30-32°C de forma generalizada, salvo en el litoral norte. En medianías del oeste, sur y este, sin descartarlo en la capital, se alcanzarán los 34°C, puntualmente 37°C. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en el entorno de los 25°C, mientras que en las medianías orientadas al norte se alcanzarán de forma generalizada los 30-33°C, puntualmente 34 °C, siendo sensiblemente inferiores por debajo de los 300-500 metros.

Viento de componente norte. En cumbres, soplará de flojo a moderado de componente oeste, más intenso en cotas altas del Teide. Brisas en costas del norte y oeste.

Una mujer bebiendo agua y protegida del sol con una gorra. / Belén González / EP

Consejos frente al calor

Teniendo en cuenta las altas temperaturas que está sufriendo Canarias, el Gobierno regional insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

Protegerse del sol y el calor.

y el calor. Permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, bajar las persianas de ventanas donde toca.

Abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.

de la casa durante la noche para refrescarla. Recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.

Tener en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.

En la calle, evitar el sol directo. Llevar una gorra o un sombreo, utilice ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.