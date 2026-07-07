1.110 gatos integran las 76 colonias felinas de Arona: el municipio avanza en su gestión y control

El Ayuntamiento de Arona, a través del área de Bienestar Animal, dirigida por Clari Pérez, continúa desarrollando el programa municipal de gestión de colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), una iniciativa que permite compatibilizar el bienestar animal con la protección del entorno y el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.

Actualmente, el municipio cuenta con 76 colonias felinas censadas, integradas por un total de 1.110 gatos, de los cuales 294 ya se encuentran esterilizados, lo que representa el 26,7% de los animales registrados. Además, 20 de estas colonias se localizan a menos de un kilómetro de espacios protegidos, donde se han intensificado los esfuerzos de control poblacional con el objetivo de contribuir a la conservación de la fauna autóctona y garantizar una convivencia equilibrada entre la protección animal y la biodiversidad.

Gracias a este trabajo, se han capturado 133 gatos para su esterilización, identificación y revisión veterinaria. Asimismo, se han atendido 105 incidencias relacionadas con el seguimiento de colonias, el apoyo a los gestores autorizados y las labores de control y registro. En materia sanitaria, se ha prestado atención veterinaria a 85 gatos enfermos. Asimismo, se han recuperado 25 crías para garantizar su atención y cuidado hasta encontrar una familia adoptante, mientras que 11 gatos adultos sociables han sido dados en adopción.

Uno de los gatos de una colonia, atendido por una veterinaria. / E. D.

Clari Pérez señaló que “cuando llegamos al gobierno municipal no existía ninguna gestión de las colonias felinas. Nos pusimos a trabajar desde el primer día impulsando los trámites necesarios para conocer la realidad del municipio, censar las colonias existentes y desarrollar el proyecto CER, lo que nos permite actuar de forma organizada, responsable y conforme a la normativa vigente”.

Pérez destacó que “este es un trabajo que requiere constancia y planificación. Gracias a este esfuerzo hoy conocemos mejor la realidad de las colonias felinas de Arona, podemos actuar de forma más eficaz y seguir avanzando tanto en el bienestar animal como en la protección de nuestro entorno natural, especialmente en aquellas zonas próximas a espacios protegidos”.

Agradecimiento

La responsable municipal quiso agradecer especialmente “la implicación de los gestores de colonias, voluntarios, profesionales veterinarios y vecinos que colaboran diariamente en este proyecto. Su compromiso es fundamental para poder desarrollar una labor tan amplia y necesaria para el municipio”.

Asimismo, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para seguir ampliando y mejorando el censo municipal. “Pedimos a cualquier persona que conozca la existencia de una colonia felina que aún no esté registrada que se ponga en contacto con el Ayuntamiento para que podamos incorporarla al censo y garantizar que ningún grupo de gatos quede fuera del seguimiento, control y atención que requieren”.

Desde el área de Bienestar Animal se continúa trabajando también en la búsqueda de hogares para gatos sociables que se encuentran preparados para ser adoptados. Las personas interesadas pueden solicitar información a través del servicio municipal 010.