El transporte público en la isla de Tenerife gana altura

Tenerife ha dado un paso más en la transformación de su transporte público. Las primeras guaguas de dos pisos ya recorren la autopista del sur (TF-1), con el objetivo de aumentar la capacidad del servicio de Titsa en esta vía y mejorar la movilidad de la isla.

En concreto, esta semana se han puesto en marcha dos primeras unidades en las líneas 110, entre Santa Cruz y Costa Adeje, y la 112, entre Santa Cruz y Los Cristianos. Pero llegarán más. En total serán 13 guaguas de doble piso que se irán incorporando de forma gradual y cubrirán también la autopista del norte, donde operarán en la línea 108, entre Icod de los Vinos y la capital.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala que estos nuevos vehículos suponen “un salto sin precedentes” en la oferta de transporte público insular. En la práctica, las trece guaguas de dos pisos elevarán un 44% el número de plazas disponibles en estas rutas, al pasar cada una de ellas de 59 a 85 butacas.

“Las líneas 110, 112 y 108 transportaron en 2025 a cuatro millones de pasajeros. Ahora podrán ofrecer dos millones de plazas más al año y aumentar la capacidad de estas líneas hasta los seis millones de viajeros”, explicó Dávila.

Las tres rutas elegidas son trayectos directos que prestan servicio fundamentalmente a personas trabajadoras y jóvenes estudiantes de la isla. Los datos reflejan que, del total de 4 millones de usuarios transportados por estas líneas en 2025, más de 3,7 millones eran residentes.

Tenerife estrena sus nuevas guaguas de dos pisos. / El Día

“Desde el primer minuto, mejorar la movilidad de la isla ha sido una prioridad. En solo tres años, han llegado a Tenerife 351 guaguas nuevas. Pero queda el paso más importante: que cada vez más personas dejen el coche y apuesten por la guagua”, subrayó Dávila.

En ello insistió también la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, quien aseguró que durante estos tres años de gestión se han puesto todos los medios y recursos necesarios para modernizar y ampliar la red de transporte público.

“En 2025 el número de plazas en guagua superó los 160 millones, la cifra más alta de la historia, y el número de kilómetros batió otro récord, superando los 40 millones”, explicó.

Esto ha llevado a Tenerife a alcanzar la cifra de usuarios de guagua más alta de su historia, con más de 87 millones movilizados en 2025, un crecimiento del 6,13% con respecto al año anterior. Cifras en las que también ha sido determinante la gratuidad del transporte público para viajeros frecuentes.

En total, Tenerife contará con trece guaguas dobles que operarán también en la autopista del norte, en la línea 108, entre la capital e Icod de los Vinos

Formación específica

Las nuevas guaguas de dos pisos de Tenerife miden más de cuatro metros de altura y 15 de largo. Sin pasaje pesan 19.000 kilos, mientras que con carga pueden llegar hasta 26.000. Además, incorporan nueva tecnología y sistemas de seguridad avanzados. Por todo ello, antes de ponerse al volante, el personal conductor debe superar una formación práctica y teórica.

“Esta capacitación la imparten los propios instructores de Titsa. Se trata de un procedimiento habitual porque, por muchísima experiencia que tenga el conductor o la conductora, cada vehículo tiene tecnología, mecanismos y dimensiones distintas, con las que deben familiarizarse”, contó García.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante el viaje inaugural. / TONY CUADRADO

En total, 90 profesionales recibirán esta formación específica, de los cuales 60 ya la han completado. El programa les permite habituarse a las medidas del vehículo y a los nuevos sistemas.

Seguridad y comodidad a bordo

Las guaguas de dos pisos conllevan también un importante salto tecnológico. En lugar de tener retrovisores convencionales, cuentan con cámaras laterales de alta definición, que asisten al conductor, reducen los ángulos muertos y mejoran la visibilidad durante los giros.

Entre las principales novedades, destaca además el sistema Alcolock, un dispositivo de seguridad que bloquea el vehículo si el conductor da positivo en la prueba de alcoholemia, obligatoria antes de iniciar el servicio.

Asimismo incluyen sistema de aviso por abandono de carril; frenada automática de emergencia; y siete cámaras de videovigilancia en el interior -cuatro en la planta inferior y tres en la superior-.

Con el objetivo de mejorar la comodidad durante el trayecto, las guaguas de dos pisos cuentan, además, con cinturones de seguridad individuales y puertos USB en cada asiento, para cargar dispositivos móviles y portátiles. Además, disponen de conexión wifi gratuita.

Los nuevos vehículos pasan de 59 a 85 butacas y cuentan con la última tecnología para mejorar la seguridad y la comodidad de los pasajeros

Accesibilidad

Asimismo se garantiza plena accesibilidad. La planta baja cuenta con doble rampa de acceso (eléctrica y manual) y asientos amplios reservados para personas con movilidad reducida.

También integra pulsadores de parada accesibles y sistemas de iluminación especial hacia los asientos y hacia la máquina de ticketing, para personas con dificultades de visión.

60 profesionales han completado una formación específica. / El Día

Más guaguas nuevas

La renovación de la flota no acaba aquí. Este año llegarán, -además de las trece unidades de dos pisos- otras 57 guaguas a estrenar que irán destinadas a las rutas con mayor demanda. Asimismo, para 2027 se esperan 25 vehículos más, de los cuales cinco serán de dos pisos.

En total, Tenerife suma 351 guaguas nuevas en solo tres años, con una inversión histórica por parte del Cabildo que supera los 125 millones de euros y convierte a la flota de TITSA en una de las más modernas del país, de solo tres años de media.