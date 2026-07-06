El tiempo en Tenerife este lunes: la Aemet prevé hasta 34 grados en la capital y medianías

Tenerife afrontará este lunes una jornada de calor, con máximas de hasta 34 grados en Santa Cruz de Tenerife y en medianías del oeste, sur y este de la isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. La jornada estará marcada además por cielos poco nubosos o despejados y calima ligera en altura.

En Tenerife se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de los 400 o 500 metros, a primeras y últimas horas del día. También podrán aparecer algunas nubes en el litoral oeste durante la madrugada. En el resto de la isla predominará el cielo despejado.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en los litorales norte, oeste y sur, mientras que en el resto de zonas habrá ascensos ligeros a moderados. La subida será especialmente notable en la vertiente este del área metropolitana. Además de los 34 grados previstos en la capital y en medianías del oeste, sur y este, se superarán los 30 grados en medianías del norte y, de forma más local, en litorales del este.

El viento soplará de componente norte moderado, con intervalos de fuerte durante la noche en los extremos nordeste y suroeste de Tenerife. En las cumbres centrales será flojo a moderado del suroeste.

En el conjunto de Canarias, el lunes será una jornada de temperaturas altas. La previsión apunta a máximas de 37 grados en zonas altas y medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria. También se alcanzarán los 34 grados en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura y en medianías del este, sur y oeste de La Gomera.

El cielo estará poco nuboso o despejado en general, aunque habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas a primeras y últimas horas. La calima será ligera en altura y algo más significativa en la provincia oriental.

Las temperaturas registrarán un ascenso ligero a moderado en Canarias, más intenso en las mínimas de zonas de interior. El viento será de componente norte moderado en costas, con intervalos de fuerte en Jandía y en los extremos este y oeste de las islas montañosas. En zonas altas soplará viento de componente sur flojo a moderado.

La Gomera también estará en aviso amarillo

La Gomera tendrá cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en zonas del norte, por debajo de los 400 o 500 metros, a primeras y últimas horas. También se espera calima ligera en altura.

Las temperaturas estarán en ligero a moderado ascenso, con máximas que alcanzarán los 34 grados en medianías del este, sur y oeste, según la previsión general de la Aemet para Canarias.

El tiempo en Lanzarote

Lanzarote tendrá cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en las costas norte y oeste a primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en altura.

Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 32 o 34 grados en zonas de interior y del litoral sur y este. En Arrecife, la previsión es de 22 grados de mínima y 32 de máxima.

El viento será de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior.

El tiempo en Fuerteventura

En Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en la costa oeste a primeras y últimas horas. También se espera calima ligera en altura.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 34 grados en zonas de interior de la mitad sur y, de forma más local, en el litoral este. En Puerto del Rosario, los termómetros se moverán entre los 22 y los 33 grados.

El viento soplará de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, especialmente por la noche, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

El tiempo en Gran Canaria

Gran Canaria será la isla con las temperaturas más altas de la jornada. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de los 300 o 400 metros, a primeras y últimas horas. También habrá calima ligera en altura.

Gran Canaria será la isla con las temperaturas más altas de la jornada. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, por debajo de los 300 o 400 metros, a primeras y últimas horas. También habrá calima ligera en altura.

Las temperaturas cambiarán poco en zonas bajas del norte, pero subirán de forma ligera a moderada en el resto. Se alcanzarán los 37 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas apenas bajarán de los 26 o 27 grados.

En medianías del norte y de forma más local en litorales del sudeste y oeste se llegará a los 32 o 34 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión es de 22 grados de mínima y 25 de máxima.

El viento será de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en los extremos este y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En cumbres soplará flojo de componente sur.