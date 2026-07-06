Tenerife afrontará este martes una jornada de calor extremo con hasta 36 grados, según la Aemet
La Aemet mantiene el aviso por altas temperaturas en Canarias, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados en varias islas. En Tenerife se esperan hasta 36 grados en medianías y en Santa Cruz, además de calima ligera y noches tropicales
Canarias vivirá este martes una de las jornadas más calurosas del episodio de altas temperaturas que afecta al archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo ascenso de los termómetros, con valores que podrían alcanzar los 39 grados en algunas zonas y superar incluso los 40 grados de forma puntual en Gran Canaria.
En Tenerife, el calor también será protagonista. La previsión apunta a temperaturas de hasta 36 grados en las medianías del oeste, sur y este, así como en Santa Cruz de Tenerife, donde la máxima prevista será de 34 grados, aunque en otros puntos de la capital podrían registrarse valores superiores.
Tenerife: calor intenso, calima y una noche tropical
La isla amanecerá con cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el litoral norte durante las primeras y últimas horas del día. A ello se sumará la presencia de calima ligera en altura, que contribuirá a aumentar la sensación de bochorno. Las temperaturas seguirán subiendo, especialmente en las medianías, donde el ascenso podrá ser notable. Además, la Aemet advierte de que las mínimas rondarán los 25 grados en buena parte de las zonas más cálidas, lo que dejará una nueva noche tropical.
El viento soplará flojo a moderado de componente norte en la costa, con intervalos de fuerte en los extremos nordeste y suroeste. En medianías y zonas altas predominará el viento flojo del suroeste.
El episodio de calor será especialmente intenso en Gran Canaria, donde se esperan 39 grados en medianías orientadas al este, sur y oeste y en la cuenca de Tejeda, con posibilidad de superar puntualmente los 40 grados. En Fuerteventura también podrían alcanzarse 39 grados en zonas del interior, mientras que en Lanzarote se esperan hasta 37 grados en las vertientes sur y este. La Gomera, La Palma y El Hierro tampoco escaparán al calor, con máximas de entre 34 y 36 grados en medianías y zonas altas.
Temperaturas previstas en las capitales
- Santa Cruz de Tenerife: 23ºC / 34ºC
- Las Palmas de Gran Canaria: 21ºC / 26ºC
El estado del mar
En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 4, aumentando localmente a fuerza 5 en algunos puntos del archipiélago. Habrá marejadilla o marejada, con tendencia a fuerte marejada en las islas centrales.
El martes se presenta, por tanto, como una jornada de calor extremo en Canarias, con temperaturas excepcionalmente altas, calima ligera y noches tropicales, especialmente en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales del día.
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